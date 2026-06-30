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Пассажиры о поездах БЖД: кондиционера нет, wi-fi не работает

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  • 30.06.2026, 14:39
Пассажиры о поездах БЖД: кондиционера нет, wi-fi не работает

На новые вагоны денег нет.

Пассажиры Белорусской железной дороги пишут в соцсети Threads об ужасных условиях в поездах. В вагонах в жару не работали кондиционеры, не было интернета.

«БелЖД, а ничего, что вы зажрались? – пишет vikavvipke. — Я плачу за билет на верхней нижней полке до Москвы, но баню я до этого не заказывала. Мало того, что цена за билет несоизмеримо высока, так еще и нет кондиционера. Весь вагон течет».

«Просто отвратительное отношение у Белорусской железной дороги к пассажирам, — пишет v.romanovskaya. — Ехать на поезде «бизнес—класса» из Могилева в Минск за 25 рублей, при этом не включить кондиционер, wi—fi не работает. К концу поездки уже было просто невыносимо ехать. Просто расплакалась от безысходности и плохого самочувствия.

Многие подписчики подтвердили, что и в других поездах БЖД такие же условия.

— Однажды в жару я купила бизнес-класс, чтобы комфортно доехать с кондиционером. Вместо этого приехал поезд советского образца. Я долго вообще не могла поверить, что сажусь именно туда, куда хотела.

— Год назад нам сказали что кондиционер у них только в первом вагоне.

— В поездах БЖД, действительно, нет кондея, даже биотуалет не предусмотрен.

— Вагоны старого типа, денег нет, чтобы их обновлять.

— Минск-Брест – все то же самое. Вагоны старые, вонь и парилка.

— Это как в автобусе — впереди мерзнут, позади жарятся.

— Техника тоже не выдерживает в такую погоду. Уверен, что кондиционер не был включен или был включен слабо только по причине его нерабочего состояния. Wi-fi, к сожалению, работает только на тех участках, где есть мобильная связь, а линия из Осиповичей на Могилев практически вся не покрыта мобильной связью.

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