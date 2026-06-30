В России появился «черный рынок» топлива 4 30.06.2026, 15:27

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На что идут россияне, чтобы справиться с нехваткой топлива.

Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, по данным Bloomberg, привели Россию к масштабному топливному кризису. Переработка нефти в июне упала до минимального уровня за последние два десятилетия, а почти 90% регионов сообщили о перебоях с поставками или ввели те или иные ограничения (перевод — сайт Charter97.org).

Проблемы, начавшиеся на юге страны и на оккупированных территориях, быстро распространились на центральные регионы и Дальний Восток. Особенно остро ситуация проявилась после ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, одному из ключевых поставщиков топлива для столицы.

В ряде регионов водители вынуждены проводить часы в очередях на заправках, часто приезжая еще до рассвета, чтобы успеть заправиться. Путин признал наличие трудностей, однако охарактеризовал их как «некритичные».

На фоне дефицита россияне все чаще используют мобильные приложения и онлайн-трекеры, такие как Yandex.Fuel, Benzinradar и Gdebenzin, чтобы найти доступное топливо. Однако эксперты предупреждают, что часть подобных сервисов содержит неточные данные или может быть связана с вредоносным ПО.

Одновременно развивается «серый» рынок топлива: в некоторых регионах фиксируется перепродажа бензина по завышенным ценам, а в Крыму введены ограничения на продажу топлива частным лицам с последующей доставкой по записи.

Ситуация при этом неоднородна. В ряде регионов, включая Поволжье и Урал, дефицит выражен слабее, а в Татарстане отдельные заправки даже предлагают бонусы в виде нескольких литров топлива к покупке.

На фоне кризиса часть автомобилистов переходит на альтернативное топливо — метан. По данным «Газпрома», количество заявок на переоборудование автомобилей выросло примерно на 35%.

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