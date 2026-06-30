Украинцы уничтожили два ключевых моста на оккупированных территориях 30.06.2026, 16:05

Также нанесены удары по пункиам управления российских войск.

Силы обороны Украины нанесли удары по логистической инфраструктуре на временно оккупированных территория, сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, поражен важный автомобильный мост в районе Азовского в Запорожской области, а также железнодорожный мост в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму.

Указанные объекты захватчики использовали для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Также украинские военные атаковали пункты управления БПЛА противника в районах Веселой Лопани Белгородской области РФ, Комара в Донецкой области, Мирного, Лугового и Скелек Запорожской области.

Поражен командно-наблюдательный пункт оккупантов в районе Старомлиновки Донецкой области.

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