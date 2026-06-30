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Украинцы уничтожили два ключевых моста на оккупированных территориях

  • 30.06.2026, 16:05
Украинцы уничтожили два ключевых моста на оккупированных территориях

Также нанесены удары по пункиам управления российских войск.

Силы обороны Украины нанесли удары по логистической инфраструктуре на временно оккупированных территория, сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, поражен важный автомобильный мост в районе Азовского в Запорожской области, а также железнодорожный мост в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму.

Указанные объекты захватчики использовали для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Также украинские военные атаковали пункты управления БПЛА противника в районах Веселой Лопани Белгородской области РФ, Комара в Донецкой области, Мирного, Лугового и Скелек Запорожской области.

Поражен командно-наблюдательный пункт оккупантов в районе Старомлиновки Донецкой области.

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