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Еще один белорус пополнил ряды хорватского гандбольного гранда

  • 30.06.2026, 16:15
Еще один белорус пополнил ряды хорватского гандбольного гранда
Матвей Барбашинский
Фото: pressball.by

Матвей Барбашинский продолжит карьеру в «Загребе».

Белорусский гандболист Матвей Барбашинский в сезоне-2026/27 сменит клубную прописку.

Экс-игрок минского СКА продолжит карьеру в хорватском «Загребе».

«Матвей Барбашинский прибывает в Загреб – 204 см силы, таланта и больших амбиций. Добро пожаловать в семью, Матвей!» – анонсировали переход 21-летнего гандболиста.

На протяжении двух предыдущих сезонов Матвей выступал в составе минского СКА. За это время он провел 80 матчей и забросил 113 мячей.

Отметим, что адаптироваться в «Загребе» Барбашинскому-младшему помогут Игорь Белявский и Станислав Садовский, товарищи по сборной Беларуси, которые ранее также выступали за СКА.

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