Еще один белорус пополнил ряды хорватского гандбольного гранда
- 30.06.2026, 16:15
Матвей Барбашинский продолжит карьеру в «Загребе».
Белорусский гандболист Матвей Барбашинский в сезоне-2026/27 сменит клубную прописку.
Экс-игрок минского СКА продолжит карьеру в хорватском «Загребе».
«Матвей Барбашинский прибывает в Загреб – 204 см силы, таланта и больших амбиций. Добро пожаловать в семью, Матвей!» – анонсировали переход 21-летнего гандболиста.
На протяжении двух предыдущих сезонов Матвей выступал в составе минского СКА. За это время он провел 80 матчей и забросил 113 мячей.
Отметим, что адаптироваться в «Загребе» Барбашинскому-младшему помогут Игорь Белявский и Станислав Садовский, товарищи по сборной Беларуси, которые ранее также выступали за СКА.