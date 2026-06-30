Минчанин лишился более 210 тысяч рублей после звонка 8 30.06.2026, 17:18

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Все началось в начале июня.

39-летний житель Минска стал жертвой телефонных мошенников, потеряв свыше 210 тысяч рублей. Как сообщили в Следственном комитете, злоумышленники использовали многоступенчатую схему обмана, выдавая себя сначала за сотрудника почты, затем — Национального банка, а позже — представителя органов государственной безопасности.

Все началось в начале июня, когда мужчине позвонила неизвестная через Viber и представилась работницей почты. Она сообщила, что на его имя поступило письмо, которое якобы будет возвращено отправителю, если его не оформить. Для подтверждения операции собеседница попросила назвать код из SMS. После того как минчанин продиктовал цифры, связь неожиданно прервалась.

Спустя некоторое время с мужчиной связался другой человек, представившийся сотрудником Национального банка. Он заявил, что банковские счета минчанина якобы используются мошенниками для незаконного перевода средств за границу. Затем собеседник предупредил, что вскоре с ним свяжется представитель органов госбезопасности.

Следующий звонок поступил от лжесотрудника силового ведомства. Под предлогом необходимости «задекларировать» имеющиеся сбережения он убедил мужчину собрать все наличные и передать их курьеру.

Потерпевший выполнил указания и передал злоумышленникам более 210 тысяч рублей. Лишь спустя несколько часов он понял, что стал жертвой мошеннической схемы, после чего обратился в милицию.

В Следственном комитете напомнили, что подобные преступления часто строятся поэтапно. Сначала мошенники вызывают у человека тревогу, затем усиливают психологическое давление и вынуждают действовать без промедления. Они могут выдавать себя за сотрудников банков, государственных учреждений, почтовых и коммунальных служб, а также мобильных операторов. Для большей убедительности злоумышленники используют видеосвязь, поддельные удостоверения, форму и профессиональную терминологию.

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