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Стоматологи назвали идеальный срок замены зубной щетки

  • 30.06.2026, 17:26
  • 1,376
Стоматологи назвали идеальный срок замены зубной щетки

Главная причина регулярной замены связана не с бактериями.

Американская стоматологическая ассоциация рекомендует менять зубную щетку каждые три–четыре месяца или раньше, если щетина заметно износилась. Однако, по словам специалистов, многие люди пользуются одной щеткой значительно дольше, пишет TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Главная причина регулярной замены связана не с бактериями, а с эффективностью чистки. Со временем щетина сгибается, расслаивается и хуже удаляет зубной налет, особенно вдоль линии десен. Это повышает риск развития кариеса, воспалений и заболеваний полости рта.

Кроме того, поврежденная щетина может травмировать чувствительные десны, вызывая раздражение, кровоточивость и даже их постепенное опущение.

Те же рекомендации относятся и к электрическим зубным щеткам — специалисты советуют менять насадку примерно раз в три месяца. Если щетина потеряла форму раньше, замену лучше не откладывать.

После обычной простуды менять щетку необязательно, если человек в целом здоров. Но после COVID-19, ангины или других серьезных инфекций, особенно связанных с полостью рта, стоматологи советуют установить новую щетку.

Чтобы она служила дольше, эксперты рекомендуют тщательно промывать ее после каждого использования, хранить вертикально в открытом месте и не накрывать защитным колпачком на постоянной основе. Влажная закрытая среда способствует размножению микроорганизмов. Если сложно запомнить дату замены, специалисты советуют установить напоминание в смартфоне.

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