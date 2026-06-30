Путин серьезно просчитался 1 30.06.2026, 18:20

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Фото: Getty Images

РФ теряет международное влияние.

Россия может столкнуться с постепенным снижением своего международного влияния. Это связано с последствиями конфликта на Украине, сокращением нефтяных доходов и изменением политической ситуации в ряде бывших советских республик, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

В последние недели положение России осложнилось серией ударов украинских беспилотников по территории страны. Сообщается, что атаки затронули регионы, удаленные от линии фронта, и повлияли на повседневную жизнь части населения.

Российская армия, как утверждается, несет высокие потери, при этом существенных изменений линии боевого соприкосновения не происходит. По оценкам, такая ситуация требует постоянного пополнения личного состава и, как считается, усиливает нагрузку на демографическую ситуацию в стране, особенно на фоне уже существующих долгосрочных тенденций, связанных с сокращением численности населения и старением общества.

В Крыму, по имеющимся данным, перебои с электроэнергией и топливом, а также повреждения транспортной инфраструктуры заметно осложнили повседневную жизнь местных жителей и туристов. Сообщается о перебоях в работе общественного транспорта, сложностях с передвижением по полуострову и проблемах с выездом через отдельные транспортные маршруты. На фоне дефицита топлива в некоторых районах вводились ограничения на его продажу, а нарушения в работе энергетической системы привели к временным отключениям электричества.

Совокупность военных, экономических и внешнеполитических факторов, как утверждается, усиливает давление на российское руководство.

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