Белорусов, которым исполнилось 27 лет, зовут в военкомат и требуют проверить здоровье 30.06.2026, 19:15

Раньше такого не было.

Некоторых военнообязанных с категорией годности НГМ (негоден в мирное время) стали вызывать в военкомат на переосвидетельствование после 27 лет. Нужно это, чтобы проверить, остался ли у них диагноз, который освобождает от службы. Раньше юристы сервиса povestka.pro с таким никогда не сталкивались, передает «Зеркало».

Нововведение коснулось только военнообязанных с категорией годности НГМ. Затронуло оно не всех молодых людей. Представителям povestka.pro известно лишь о нескольких случаях. До весны 2026-го, говорят юристы, с подобным во время призыва они никогда не сталкивались.

Категория годности НГМ обозначает, что молодой человек «не годен к военной службе в мирное время, ограниченно годен к военной службе в военное время». Такие люди получают освобождение от призыва на срочную военную службу, службу в резерве, их зачисляют в запас Вооруженных сил. Однако не менее чем раз в три года им назначают медицинское переосвидетельствование, так как ситуация со здоровьем может меняться.

— В соответствии с пунктом 41 Положения о военно-врачебной экспертизе, до 27 лет граждане [с категорией годности НГМ] не реже чем раз в три года проходят медицинское переосвидетельствование. Как только им исполняется 27, эта норма для них больше не действует, — говорит Александр. — Соответственно, у военкомата к ним не должно быть никаких вопросов.

Вопреки этому, продолжает собеседник, некоторых 27-летних военнообязанных теперь снова зовут в военкомат и просят проверить здоровье. Зачем это делают, у экспертов нет точного ответа.

— Кому это может быть выгодно? Вероятно, Министерству обороны, — рассуждает собеседник. — Ведь после 27 лет такой человек остается негодным для службы на всю жизнь. И его не могут призвать даже на сборы.

Однако, дополняет Ольга, если парень с НГМ после 27 лет пройдет медицинское переосвидетельствование и вдруг окажется годным к службе, его уже смогут призывать на сборы.

— Сделать это, даже если человек не служил в армии, можно, — отмечает юристка.

Александр говорит, что такое переосвидетельствование идет вразрез с законом.

— Военнообязанному, который с таким столкнулся, нужно не бояться обжаловать это в вышестоящем военкомате — в областном или города Минска, — говорит собеседник.

О том, что было с 27-летними молодыми людьми с НГМ, которые согласились пройти переосвидетельствование, юристам povestka.pro пока неизвестно.

Напомним, нынешний весенний призыв проходил в марте — мае 2026-го.

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