Токаев анонсировал масштабную перестройку власти в Казахстане 3 30.06.2026, 20:12

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Касым-Жомарт Токаев

Фото: WSJ

Модернизация госуправления начнется с 1 июля.

C 1 июля в Казахстане начнется масштабная реформа системы власти, заявил на совместном заседании палат парламента президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

«Уже завтра в Казахстане начнется масштабная модернизация системы государственного управления <...> Планируется провести капитальный ремонт всего «здания» казахской государственности», — сказал Токаев.

По словам президента Казахстана, фундаментом преобразований останутся независимость и суверенитет страны, а главной задачей реформ станет повышение эффективности государственного управления.

Он отметил, что в результате преобразований институциональное оформление получит формула «сильный президент — влиятельный курултай — подотчетное правительство». При обновленном балансе ветвей власти Казахстан сохранит президентскую форму правления, а глава государства — ключевую роль гаранта Конституции, независимости и единства страны.

Токаев уточнил, что президент остается высшим должностным лицом и верховным главнокомандующим, назначает руководителей всех правоохранительных органов, определяет основные направления внутренней и внешней политики и представляет Казахстан на международной арене.

Модернизация также предусматривает дальнейшее преобразование парламентской системы. Глава государства заявил, что курултай, новый однопалатный парламент Казахстана, должен избавиться от избыточных бюрократических процедур.

По словам Токаева, выборы в курултай пройдут в августе 2026 года. «Сразу после вступления Конституции в силу подпишу указ о проведении выборов в однопалатный курултай», — сказал он.

Новая Конституция Казахстана вступает в силу 1 июля 2026 года. Она была одобрена на республиканском референдуме 15 марта: по данным ЦИК, явка составила 73,12%, 87,15% участников поддержали документ.

Одним из ключевых изменений станет переход от двухпалатного парламента к однопалатному. Новый законодательный орган будет состоять из 145 депутатов, избираемых исключительно по партийным спискам. Также новый Основной закон Казахстана вводит должность вице-президента и корректирует статус русского языка.

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