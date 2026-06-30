Сколько белорусы могут получить от государства за ягоды

Сколько белорусы могут получить от государства за ягоды2
- 30.06.2026, 20:04
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Цены упали.
Государство начало скупать у населения ягоды и овощи. Сколько можно выручить, рассказал первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Виктор Королев, передает БелТА.
Всего в системе закупок задействованы 794 приемозаготовительных пункта. Цены на нужные товары обновляются каждый день.
Кроме того, открыли 6 дополнительных приемозаготовительных пунктов и наладили взаимодействие с 150 фермерскими хозяйствами.
По словам Королева, за 2025 год было заготовлено продукции на 500 млн. Из них 273 млн составили закупки от населения.
С начала сезона уже было заготовлено 285 т землянки садовой, из них товарной – 115 т. Остальная ушла на промышленную переработку.
«Также заготавливаем чернику и голубику, закупаем молодой картофель», – рассказал Королев.
Самый большой спрос сейчас на клубнику. Активнее других ее сдают в Лунинецком и Столинском районах. Впрочем, закупочная цена упала по сравнению с 2025 годом – на этот раз урожай выдался лучше. Потому вместо 8 можно заработать только 3–5,5 в зависимости от качества.
Пока нет окончательных цен на голубику. Она только начала появляться, и цены на нее пока высокие. А с килограмма молодого картофеля можно заработать от 1,1 до 2,25.
Кроме того, люди могут и сами продавать свои продукты. Для этого по Беларуси работают 104 подведомственных рынка, где предоставляется порядка 6 тыс. торговых мест.