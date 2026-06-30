В России цены на бензин «улетели в космос» 2 30.06.2026, 20:51

Фото: abw.by

Впервые преодолели отметку 100 росс. рублей за литр.

Частные российские АЗС, не связанные с крупными нефтяными компаниями, начали предлагать бензин в рознице по 120 и даже 140 рублей за литр, пишет The Moscow Times со ссылкой на Reuters.

Впервые к 100-рублевой отметке «ценники» на некоторых заправках подобрались две недели назад, не переходили ее из-за того, что программное обеспечение просто не предусматривало трёхзначных ценников — ранее по таким ценам топливо в России не продавалось, сказали агентству источники в независимых сетях.

К концу июня, однако, ситуация на топливном рынке усугубилась, и независимые АЗС, внеся технические корректировки в свои программы, начали предлагать бензин по 100 рублей за литр и выше. «Дорогое топливо вовсе не отпугивает клиентов, которые едут заправляться, видя рядом закрытые заправки ВИНК», — сказал Reuters один из трейдеров.

На независимых АЗС в Центральном ФО, ‌на которых в наличии еще остается топливо, Аи-92 встречается по 115 рублей за литр и выше, Аи-95 — около 120 рублей, дизельное топливо — 130-140 рублей за литр.

Независимые АЗС, даже повысив цены, не могут работать бесперебойно — как и заправки нефтяных компаний, цены у которых примерно вдвое ниже, чем ‌у частников, а объем реализации — выше. На АЗС ВИНК, где появляются ‌бензин или дизтопливо, вырастают очереди и топливо распродается намного быстрее обычного, после чего заправки останавливают работу в ожидании следующего бензовоза.

Цены на сетевых АЗС ВИНК мало отличаются от докризисных: Аи-92 стоит в пределах 63-66 рублей за литр, Аи-95 — 70-73 рубля за литр. Нефтекомпании даже в условиях дефицита придерживаются негласной договоренности с регуляторами, предполагающей ‌темпы повышения цен в рамках инфляции, говорят источники Reuters.

Однако на бирже объемы реализации оптовых партий автобензина Аи-92 и дизтоплива более чем вдвое отстают от соответствующих значений в июне прошлого года, Аи-95 — примерно в полтора раза. Спрос значительно превышает предложение — большинство заявок на покупку остается без удовлетворения, говорят источники Reuters. При этом купленные объемы поступают на рынок далеко не сразу, и не способны снять остроту кризиса: биржевые партии всё реже выгружаются в пределах установленного контрактом периода в 30 дней.

По словам участников биржевых торгов, продавцы регулярно передвигают отгрузку, и один-два месяца задержки — уже норма для большинства объемов, находящихся в стадии отгрузки, а некоторые трейдеры до сих пор не получили партии, предоплата за которые была перечислена еще в феврале.

Трейдеры говорят, что спотовые ресурсы топлива доступны только на нефтебазах, которые смогли получить приобретенные на бирже оптовые партии или еще сохраняют объемы, запасенные с зимы.

Цена таких мелкооптовых партий с немедленной отгрузкой наливом в автоцистерну в настоящее время вдвое выше средних оптовых цен на СПбМТСБ.

Так, спотовые автопартии бензина Аи-92 сегодня можно приобрести по цене около 155 тысяч рублей за тонну, Аи-95 — 170 тысяч рублей, дизтоплива — 135-150 тысяч рублей.

В пересчете на литр стоимость Аи-92 на нефтебазах составляет соответственно 114-118 рублей за литр, Аи-95 — 125-128 рублей, и с учетом минимальных издержек розницы цена на стеле АЗС достигнет 125 рублей за литр и 135 рублей за литр соответственно.

Дизельное топливо в мелком опте в пересчете на литр продается по ‌112-125 рублей, с издержками розничной реализации цена на заправке должна быть не менее 120-130 рублей за литр.

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