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Лукашенко улетел из Китая

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  • 30.06.2026, 21:50
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Лукашенко улетел из Китая

Диктатор направился в Индонезию.

Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Республику Индонезия, сообщила 30 июня пресс-служба диктатора.

Программой визита запланированы переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто в узком и расширенном составах.

«Особый акцент будет сделан на перспективах развития отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, по линии гуманитарного сотрудничества», — отметили в пресс-службе Лукашенко.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд международных документов. Главный из них — дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между странами на ближайшую пятилетку.

Напомним, 28 июня Лукашенко отправился в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Поездка началась сразу после двухдневных переговоров в России с диктатором РФ Владимиром Путиным.

29 июня Александр Лукашенко встретился в Пекине с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 30 июня узурпатор посетил Пекинский университет. В учебном заведении состоялась церемония вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской программы по специальности «биотехнология». Среди них оказался и младший сын диктатора Коля.

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