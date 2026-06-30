Гол Холанда вывел Норвегию в 1/8 финала ЧМ по футболу впервые с 1998 года 30.06.2026, 22:15

Норвежцы победили команду Кот-д'Ивуара.

Футболисты сборной Норвегии обыграли команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Арлингтоне (штат Техас).

В составе победителей голы забили Антонио Нуса (39-я минута) и Эрлинг Холанд (86). У проигравших отличился Амад Диалло (74).

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор стал третьим футболистом в истории, сделавшим голевые передачи в каждом из своих первых трех матчей на чемпионате мира. Он повторил достижение Игоря Беланова (СССР, ЧМ-1986) и Михаэля Баллака (Германия, ЧМ-2002).

В 1/8 финала Норвегия сыграет с командой Бразилии.

Норвежцы четвертый раз в своей истории попали в финальную часть чемпионата мира. Ранее они играли на ЧМ в 1938 (начался сразу с 1/8 финала, проиграли Италии), 1994 (не вышли из группы) и 1998 (проиграли в 1/8 финала Италии) годах.

Ивуарийская команда также в четвертый раз участвовала в чемпионате мира, ранее (2006, 2010, 2014) она ни разу не смогла преодолеть групповой этап.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

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