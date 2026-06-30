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Украинские дроны «пробили коридор» для ударов по Москве

  • 30.06.2026, 22:39
Украинские дроны «пробили коридор» для ударов по Москве

В Силах беспилотных систем ВСУ сделали громкое заявление.

Системные удары по российским радарам в Брянской области расширили возможности украинских дальнобойных беспилотников. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает 1-й Отдельный центр БпС Сил беспилотных систем ВСУ.

В подразделе отмечается, что операторы группы Роні 1-го отдельного центра регулярно поражают радары систем контроля воздушного пространства в Брянской области, которые отслеживают направление в сторону российской столицы.

По словам военных, такие действия позволили пробить брешь в эшелонированной системе российской противовоздушной обороны. В результате этого стали возможны удары по объектам в Санкт-Петербурге, Усть-Луге и Москве.

«Когда враг теряет „глаза“, небо для наших дальнобойных ударов становится открытым», — отметили в СБС.

Также подразделение опубликовало видео операции Полифем, заявив, что она повысила эффективность полётов украинских дальнобойных дронов Deep Strike на северном направлении.

В СБС добавили, что восстановление поврежденного участка российской ПВО будет сложным, а её дальнейшее ослабление продолжится.

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