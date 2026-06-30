Бордер-колли помогла спасти почти 100 человек после землетрясений в Венесуэле 30.06.2026, 21:27

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ФОТО: EPA

Саму собаку по кличке Цунами волонтеры спасли девять лет назад.

В Венесуэле бордер-колли по кличке Цунами помогла найти под завалами почти 100 человек после двух мощных землетрясений, сообщает La Repubblica.

Толчки произошли вечером 24 июня. Магнитуда землетрясений составила 7,2 и 7,5. По данным издания, число погибших превысило 1,7 тыс. человек, более 43 тыс. числятся пропавшими без вести. Пострадали 5034 человека, около 15,86 тыс. лишились жилья. NASA оценивает число поврежденных или разрушенных зданий почти в 58,87 тыс.

Цунами спасли волонтеры девять лет назад. Собаку взяла под опеку организация Aproa, а затем с ней познакомился основатель и директор Центра подготовки собак для реагирования на стихийные бедствия Хорхе Беенс. Он заметил у бордер-колли качества, нужные для поисково-спасательной работы.

Точный возраст Цунами неизвестен. У нее черно-белая шерсть и разные глаза: один голубой, другой карий. В спасательных операциях она работает уже девять лет и считается одной из немногих венесуэльских собак с международными сертификатами и квалификациями.

За эти годы Цунами участвовала не только в операциях на родине, но и в зарубежных миссиях. В 2023 году она работала в Турции после разрушительного землетрясения.

К моменту землетрясений в Венесуэле собака уже была близка к пенсии. Но после новых толчков снова вышла на поиск людей. После многочасовой работы Цунами пришлось показать ветеринару: у нее было обезвоживание и травмы лап.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По последним официальным данным, погибли 1 719 человек, еще 5 034 получили ранения. По оценкам властей и международных служб, десятки тысяч человек остаются пропавшими без вести или недоступны для связи. По данным NASA и международных гуманитарных организаций, повреждены или разрушены почти 59 тысяч зданий.

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