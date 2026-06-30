Белорусский бензин для России значительно подорожал 30.06.2026, 22:28

Цены выросли почти вдвое за месяц.

Белорусский бензин, который поставляется в Россию, значительно подорожал. За последнюю неделю стоимость бензина марки АИ-92 выросла примерно на 6% и достигла 127 тысяч российских рублей за тонну. Если сравнивать с началом мая, цена увеличилась почти в 1,8 раза, пишет «Коммерсантъ».

Одновременно выросли и объемы продаж. На торгах 29 июня белорусские нефтеперерабатывающие заводы продали около 6,5 тысячи тонн бензина АИ-92, что больше, чем ранее. Также было реализовано 240 тонн бензина АИ-100.

В июне 2026 года через биржу было продано более 79 тысяч тонн белорусского бензина. Для сравнения, год назад такие поставки были значительно меньше.

Рост спроса объясняется тем, что в отдельных регионах России ощущается нехватка топлива. Кроме того, белорусские поставщики выполняют контракты более предсказуемо: топливо отправляется покупателям в течение 30 дней без задержек. В России же сроки поставок могут растягиваться до 60 дней, а фактическая отгрузка нередко происходит только через 35 дней после заключения сделки.

Российские эксперты отмечают, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы на данный момент работают в рыночных условиях без жёсткого государственного регулирования цен. Поэтому их цены считаются одним из наиболее объективных показателей реальной ситуации на оптовом рынке бензина.

Вместе с тем возможности Беларуси ограничены. Два белорусских НПЗ теоретически могут обеспечить топливом Московский регион, но их производственных мощностей недостаточно, чтобы существенно повлиять на ситуацию во всей России.

На российской бирже рост цен пока сдерживается административными механизмами. На торгах 30 июня бензин АИ-92 подорожал только на 0,12 %, а АИ-95 — на 0,01 %.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти готовы импортировать нефтепродукты, если это будет экономически выгодно. По его словам, вопросы стабилизации топливного рынка рассматриваются ежедневно.

Эксперты считают, что найти большие объемы бензина для быстрых поставок в Россию непросто. Дополнительные трудности создают санкции, которые усложняют расчеты и логистику. В качестве возможных поставщиков называются Беларусь, Азербайджан, страны Центральной Азии, Индия и Турция.

В то же время аналитики прогнозируют, что внутренние цены на нефть в России могут снизиться из-за падения мировых цен и сокращения экспортной выгоды. Если это произойдет, постепенно могут подешеветь и оптовые цены на топливо.

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