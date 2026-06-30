Украина и Швеция подписали историческое соглашение о истребителях Gripen 30.06.2026, 22:03

Киев получит 16 самолетов.

Украина и Швеция заключили соглашение о закупке шведских истребителей Gripen E. Вместе с ними Киев получит оборудование и техническую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и сообщение министра обороны Михаила Федорова.

«Вместе со Швецией мы продолжаем усиливать украинскую боевую авиацию. Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Важно, что вместе с самолетами будет пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки», – отметил президент Украины.

Он добавил, что согласно предварительным договоренностям первые 16 самолетов Gripen C/D Воздушные силы Украины получат уже в начале 2027 года.

Федоров отметил, что команды министерств обороны Украины и Швеции совместно со шведской Администрацией оборонных материалов (FMV) провели всю необходимую подготовительную работу.

Он сообщил, что у Украины со Швецией есть несколько направлений сотрудничества по усилению защиты неба:

оперативный. Получение в начале 2027 года первых 16 Gripen C/D позволит быстрее интегрировать платформу, подготовить пилотов и технический персонал, адаптировать инфраструктуру и повышать боевые возможности Воздушных Сил.

стратегический. Украина приобретет 16 Gripen E на средства ЕС и при поддержке Британии. Поставки этих истребителей стартуют в начале 2029 года.

«Помимо самолетов Украина получит необходимое оборудование, логистическую и техническую поддержку. Украинские пилоты и технический персонал уже проходят подготовку в Швеции», - отметил Федоров.

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