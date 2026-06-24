Лукашенко выполнил ультиматум Зеленского

Лукашенко выполнил ультиматум Зеленского5
- 24.06.2026, 19:30
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Ретрансляторы прекратили работу в Беларуси.
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко выполнил ультиматум президента Украины Владимира Зеленского.
Ретрансляторы, которые корректировали удары по Украине, прекратили работу в Беларуси.
Об этом сообщил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Президент Украины заявил, что по состоянию на 22 июня ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают. Об этом ему доложили главнокомандующий ВСУ и украинская разведка.
По словам Зеленского, пока неизвестно, были ли эти системы демонтированы.
«Демонтировали их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и ежедневно получаю доклады»,– сказал украинский лидер.
Напомним, Владимир Зеленский в пятницу, 19 июня, потребовал от режима Лукашенко в течение недели убрать ретрансляторы дронов, которые находятся в приграничных районах Беларуси и которые Россия использует для координации атак по украинской территории.
«Он может это снять? Я думаю, ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Если он это не сделает, это сделаем мы», — заявил Зеленский.