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В Кремле пришли в шок из-за решения Трампа

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  • 25.06.2026, 14:39
  • 1,924
В Кремле пришли в шок из-за решения Трампа

Услышанному отказались верить.

В Кремле призвали не верить в сообщения о том, что президент США Дональд Трамп поддержал усиление военного давления Украины на Россию, в том числе удары вглубь территории страны. Об этом ранее рассказали осведомленные источники украинского издания Kyiv Independent и британской газеты Financial Times (FT).

«Украинским СМИ верить нельзя — это первое. Второе: мы совсем недавно слышали заявления господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в Москве ожидают продолжения соответствующего диалога с Вашингтоном. До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что публикация Kyiv Independent «не отражает действительность». «Это скорее выдавать желаемое за действительность», — отметил Лавров.

В середине июня Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 во Франции. По словам источников FT, глава Белого дома был «чрезвычайно впечатлен и воодушевлен» украинскими ударами по территории России и долго беседовал об этом с украинскими лидером. Источники Kyiv Independent уточнили, что Трамп посоветовал Зеленскому действовать «смелее» в отношении России, поскольку, по его мнению, Владимир Путин вряд ли пойдет на мирные переговоры «без давления». Один из собеседников издания подчеркнул, что Трамп верит в принцип «мир через силу».

О том, что президент США заявил о готовности поддержать Украину и усилить давление на Россию, также говорили источники Politico. До этого собеседники Bloomberg отмечали, что теперь президент США и его окружение считают, что Москва не сможет добиться победы на поле боя, а позиции Киева усиливаются. При этом, по данным FT, США начали предоставлять Киеву разведданные для ударов по территории России. В частности, при американской поддержке был атакован Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Как писал Reuters, украинские дроны вывели из строя до 2027 года.

В ходе общения с журналистами в Белом доме 24 июня Трамп заявил, что у Зеленского «довольно хорошо» получается противостоять России. Он назвал украинского лидера «смелым», отметив, что у него «отличная техника», «отличные люди» и «есть бойцы».

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