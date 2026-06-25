Франция перехватила еще один танкер «теневого флота» России 25.06.2026, 15:08

У берегов Сицилии.

Французские военные задержали подпадающий под санкции танкер «теневого флота» России в Средиземном море у берегов Сицилии.

Об этом в соцсетях сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет «Европейская правда».

Во вторник Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер Deliver, принадлежащий «теневому флоту» РФ.

Согласно данным ресурса MarineTraffic, судно шло под флагом Камеруна и направлялось из российского порта Приморск в Сингапур.

Макрон отметил, что Франция захватила танкер, подпадающий под санкции, через несколько дней после того, как аналогичную операцию провела Великобритания, задержав судно SMYRTOS, что свидетельствует о решимости европейцев.

Президент Франции также подчеркнул, что Европа будет продолжать оказывать давление на Россию, увеличивая для неё стоимость войны.

La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.



Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026

«Мы не позволим «теневому флоту» обходить санкции и финансировать российские военные действия. Европа решительна. Она приложит все необходимые усилия, чтобы увеличить стоимость войны для России и обеспечить достижение прочного и долгосрочного мира в Украине», – заявил Макрон.

Напомним, 31 мая Франция задержала российский нефтяной танкер Tagor в Атлантическом океане. Это стало четвертым случаем перехвата страной судов «теневого флота» РФ. Предыдущие три танкера были задержаны, а затем смогли продолжить путь после уплаты штрафов.

СМИ сообщили, что правительство Великобритании рассматривает план продажи 98 тысяч тонн сырой российской нефти с захваченного Лондоном танкера «теневого флота» для передачи средств Украине.

Подробнее об этом читайте в статье Русофобия для борьбы с кризисом: почему правительство Великобритании решилось захватить российский танкер.

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