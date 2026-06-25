Франция перехватила еще один танкер «теневого флота» России
- 25.06.2026, 15:08
У берегов Сицилии.
Французские военные задержали подпадающий под санкции танкер «теневого флота» России в Средиземном море у берегов Сицилии.
Об этом в соцсетях сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет «Европейская правда».
Во вторник Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер Deliver, принадлежащий «теневому флоту» РФ.
Согласно данным ресурса MarineTraffic, судно шло под флагом Камеруна и направлялось из российского порта Приморск в Сингапур.
Макрон отметил, что Франция захватила танкер, подпадающий под санкции, через несколько дней после того, как аналогичную операцию провела Великобритания, задержав судно SMYRTOS, что свидетельствует о решимости европейцев.
Президент Франции также подчеркнул, что Европа будет продолжать оказывать давление на Россию, увеличивая для неё стоимость войны.
La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026
Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr
«Мы не позволим «теневому флоту» обходить санкции и финансировать российские военные действия. Европа решительна. Она приложит все необходимые усилия, чтобы увеличить стоимость войны для России и обеспечить достижение прочного и долгосрочного мира в Украине», – заявил Макрон.
Напомним, 31 мая Франция задержала российский нефтяной танкер Tagor в Атлантическом океане. Это стало четвертым случаем перехвата страной судов «теневого флота» РФ. Предыдущие три танкера были задержаны, а затем смогли продолжить путь после уплаты штрафов.
СМИ сообщили, что правительство Великобритании рассматривает план продажи 98 тысяч тонн сырой российской нефти с захваченного Лондоном танкера «теневого флота» для передачи средств Украине.
Подробнее об этом читайте в статье Русофобия для борьбы с кризисом: почему правительство Великобритании решилось захватить российский танкер.