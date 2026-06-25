КАБы на российские головы Дэвид Акс

25.06.2026, 15:17

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Как Украина получила новое оружие в войне с Россией.

В середине июня украинские войска провели контратаку и освободили Ивановку в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Российские войска ответили сокрушительным залпом высокоточных планирующих бомб КАБ.

Один картограф зафиксировал 70 попаданий бомб вдоль возвышенности протяженностью примерно в милю, простирающейся к востоку от города. В более широком масштабе — на 700-мильной линии фронта в рамках более масштабной войны России против Украины — россияне сбрасывают около 7 000 бомб типа KAБ в месяц. Каждая из них весит более 500 фунтов.

Масштаб и разрушительность кампании с применением КАБ ошеломили украинцев, и они с трудом находят ответные меры. «Главная задача Украины на ближайшие несколько месяцев — противостоять массированной кампании с применением авиационных управляемых бомб (КАБ)», — написал в мае OSINT-аналитик Клеман Молен.

Только значительно более жесткие меры противовоздушной обороны способны сдержать налеты с применением бомб KAБ, однако украинские ВВС испытывают острую нехватку наземных средств ПВО дальнего действия и в равной степени — ракет «воздух-воздух» дальнего действия для своего небольшого парка современных истребителей. В следующем году в Украину должны поступить шестнадцать бывших шведских истребителей Saab JAS-39 Gripen. До тех пор украинцы мало что могут сделать, чтобы остановить поток планирующих бомб.

Но они могут нанести ответный удар с помощью собственных планирующих бомб. В прошлом месяце украинское правительство объявило, что после 17 месяцев разработки оно готово впервые применить планирующие бомбы отечественного производства. А во вторник истребитель МиГ-29 ВВС Украины, возможно, впервые применил в боевых условиях так называемую «УкроКАБ».

«Этот день настал!», — воскликнула обозреватель Соня Хаб, когда две крылатые бомбы весом по 550 фунтов разорвались над предполагаемыми российскими позициями у кромки леса.

Дэвид Акс, trenchart.us

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