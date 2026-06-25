«А вы все еще ждете падения цен?» 25.06.2026, 15:38

Стоимость квартир в Минске шокирует.

Жители столицы обсуждают цены на недвижимость в соцсетях и ищут причины их постоянного роста.

«Цены на рынке вторичное жилье в Минске выросли на рекордные 10% с начала года, — пишет пользовательница Threads под ником bellamaryna. — Больше всего, как это бывает всегда, подорожали однушки. Теперь 70 тысяч у.е. — это уже не однокомнатная квартира в мирской новостройке, а максимум «однушка» в Фаниполе. А вы все еще ждете падения цен?»

«Госзастройщик выставил в продажу квартиры в Каменной Горке — рядом с Green City и метро, — пишет olga_shvedova_v. — Цены за квадратный метр: однокомнатные — 5600 рублей, двухкомнатные — 5550 рублей, трехкомнатные — 5500 рублей.

Но есть нюанс. Вместе с квартирой обязательно нужно купить машино—место в паркинге. Дополнительные расходы — около 20000 долларов. Получается, что самая доступная однушка обойдется уже не в 60 тысяч долларов, а ближе к 80 тысячам».

Пользоваетли соцсети в комментариях под этими и другими подобными постами возмущаются недоступностью недвижимости для обычных белорусов. Сайт Charter97.org приводит некоторые мнения:

— С такими ценами на жилье уже просто остается молиться, чтобы место на кладбище себе позволить или хотя бы урночку.

— Рост вечно продолжаться не может. Вопрос в том, когда он хотя бы остановится.

— Это искусственное взвинчивание цен застройщиками.

— Если брать глобально, то с 1995 года мы пришли от 370 у.е. за квадрат до более, чем 2000. Хотелось бы верить, что будет очередной спад, и мы вернемся к 1400 за квадрат хотя бы, но мне лично это кажется маловероятным.

— Из Крыма скоро приедут новые «минчане» — и не такое увидим.

— В лучшем случае в районе двух тысяч и зависнет.

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