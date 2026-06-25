закрыть
25 июня 2026, четверг, 15:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«А вы все еще ждете падения цен?»

  • 25.06.2026, 15:38
«А вы все еще ждете падения цен?»

Стоимость квартир в Минске шокирует.

Жители столицы обсуждают цены на недвижимость в соцсетях и ищут причины их постоянного роста.

«Цены на рынке вторичное жилье в Минске выросли на рекордные 10% с начала года, — пишет пользовательница Threads под ником bellamaryna. — Больше всего, как это бывает всегда, подорожали однушки. Теперь 70 тысяч у.е. — это уже не однокомнатная квартира в мирской новостройке, а максимум «однушка» в Фаниполе. А вы все еще ждете падения цен?»

«Госзастройщик выставил в продажу квартиры в Каменной Горке — рядом с Green City и метро, — пишет olga_shvedova_v. — Цены за квадратный метр: однокомнатные — 5600 рублей, двухкомнатные — 5550 рублей, трехкомнатные — 5500 рублей.

Но есть нюанс. Вместе с квартирой обязательно нужно купить машино—место в паркинге. Дополнительные расходы — около 20000 долларов. Получается, что самая доступная однушка обойдется уже не в 60 тысяч долларов, а ближе к 80 тысячам».

Пользоваетли соцсети в комментариях под этими и другими подобными постами возмущаются недоступностью недвижимости для обычных белорусов. Сайт Charter97.org приводит некоторые мнения:

— С такими ценами на жилье уже просто остается молиться, чтобы место на кладбище себе позволить или хотя бы урночку.

— Рост вечно продолжаться не может. Вопрос в том, когда он хотя бы остановится.

— Это искусственное взвинчивание цен застройщиками.

— Если брать глобально, то с 1995 года мы пришли от 370 у.е. за квадрат до более, чем 2000. Хотелось бы верить, что будет очередной спад, и мы вернемся к 1400 за квадрат хотя бы, но мне лично это кажется маловероятным.

— Из Крыма скоро приедут новые «минчане» — и не такое увидим.

— В лучшем случае в районе двух тысяч и зависнет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко