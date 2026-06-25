Британия хочет пустить нефть с российского танкера на помощь Украине 25.06.2026, 16:25

Фото: x.com/GenGJenkinsRM

Танкер «теневого флота» перевозил 98 тысяч тонн российской нефти Urals.

Великобритания рассматривает возможность продать почти 98 тысяч тонн российской нефти Urals, изъятой с танкера «Smyrtos», и направить вырученные средства на поддержку Украины. Стоимость груза оценивается примерно в 45 млн долларов США, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Танкер задержали 14 июня в Ла-Манше Королевские ВМС. Сейчас судно стоит на якоре у Веймута под контролем британского Минобороны. По данным The Telegraph, в Лондоне считают, что груз уже юридически перешел в собственность государства. Один из обсуждаемых вариантов — выставить нефть на аукцион, а полученные средства передать Киеву напрямую либо использовать для закупки вооружений. Альтернативный сценарий — переработать сырье на территории Великобритании.

Капитану судна Аджаю Панту предъявлены обвинения в обходе санкций. После завершения расследования Национального агентства по борьбе с преступностью судно, вероятно, смогут отпустить, однако сама нефть, как ожидается, останется у британских властей.

История со «Smyrtos» рассматривается как часть более широкой кампании против российского «теневого флота», который помогает Москве обходить западные санкции. По оценкам, через такую сеть перевозится до 3,7 млн баррелей нефти в сутки. В нее входят более тысячи старых судов, часто ходящих под чужими флагами и скрывающих происхождение грузов.

Для Лондона это не только юридический, но и политический шаг. Если нефть действительно будет продана в интересах Украины, Британия создаст один из самых заметных прецедентов прямого использования российских энергетических активов в пользу Киева. Одновременно это станет сигналом Москве: попытки обходить санкции могут обернуться не просто потерей груза, а его превращением в финансовый ресурс для противника.

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