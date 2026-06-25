Рубио: Между Трампом и Путиным на Аляске не было никаких договоренностей 5 25.06.2026, 17:20

Марко Рубио

Фото: Reuters

США готовы играть «конструктивную роль» в завершении войны.

Во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, состоявшейся 15 августа прошлого года, не было достигнуто ни одной договоренности по Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время общения с прессой, фрагмент которого опубликовал Clash Report.

«На Аляске не было достигнуто никаких договоренностей по Украине. На Аляске было сделано предложение. Это никогда не было соглашением», – заявил Рубио.

Он добавил, что США, как и прежде, готовы играть конструктивную роль в урегулировании войны.

После саммита G7 президент США Дональд Трамп резко изменил риторику в отношении войны в Украине. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, после переговоров с союзниками Трамп пришел к выводу, что Россия не заинтересована в мире, а предыдущие договоренности между ним и Владимиром Путиным фактически «утратили силу».

Кроме того, СМИ стало известно, что Трамп в частной беседе посоветовал Владимиру Зеленскому действовать «смелее», ведь без сильного давления Россия не согласится на мирные переговоры.

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