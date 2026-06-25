СЕPA: Украина должна стать одним из ключевых участников будущей европейской системы безопасности 2 25.06.2026, 18:17

Фото: CEPA

Сегодня в Европе есть лишь две армии с реальным опытом большой современной войны.

Украина должна стать одним из ключевых участников будущей европейской системы безопасности — с такой позицией выступили авторы аналитической статьи для CEPA эксперт Елена Давликанова и отставной норвежский генерал Арне Бард Далхауг. По их оценке, именно украинская армия сегодня обладает тем боевым опытом, без которого невозможно выстроить новую оборону Европы (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне затяжной войны и растущих сомнений в долговременной вовлеченности США европейские столицы все активнее обсуждают, как должна выглядеть собственная архитектура безопасности. Вариантов несколько: от «европеизации» НАТО до создания отдельного оборонного союза стран ЕС и партнеров вне блока. Однако, как считают авторы, в центре любой такой конструкции должна быть Украина.

Аргумент, по сути, один, но весомый — именно Украина уже более четырех лет ведет масштабную войну против России и не только выдерживает давление, но и наносит удары вглубь российской территории. Последние атаки по целям в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму, как отмечают авторы, показали не только уязвимость российской системы, но и то, что многие «красные линии» Кремля оказались блефом.

На этом фоне в Европе все громче звучат идеи о новом формате обороны. Среди обсуждаемых моделей — усиление роли Евросоюза, коалиция стран, готовых действовать быстрее НАТО, а также создание Европейского оборонного союза с участием ведущих держав континента. В ряде концепций рядом с Францией, Германией, Польшей и Великобританией уже прямо называют Украину.

Авторы подчеркивают, что проблема Европы сейчас не в нехватке идей, а в нехватке единой воли. Страны по-разному оценивают угрозы: для восточного фланга главным риском остается Россия, тогда как другие государства ставят выше миграцию, экономические вызовы или нестабильность в Северной Африке. При этом европейским армиям, как показала война в Украине, не хватает готовности к современной войне дронов, радиоэлектронной борьбы и боев на истощение.

Именно поэтому Украина должна быть не внешним партнером, а полноценным элементом новой системы. Речь идет не только о политическом статусе, но и о практической интеграции: совместном оборонном планировании, развитии ВПК, общей системе ПВО, инвестициях в украинскую армию и включении украинских офицеров в европейские военные структуры.

Сегодня в Европе есть лишь две армии с реальным опытом большой современной войны — российская и украинская. Одна является угрозой, другая может стать ответом на нее. Именно поэтому будущее европейской обороны, по их мнению, невозможно проектировать без Украины.

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