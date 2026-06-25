закрыть
25 июня 2026, четверг, 19:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СЕPA: Украина должна стать одним из ключевых участников будущей европейской системы безопасности

2
  • 25.06.2026, 18:17
СЕPA: Украина должна стать одним из ключевых участников будущей европейской системы безопасности
Фото: CEPA

Сегодня в Европе есть лишь две армии с реальным опытом большой современной войны.

Украина должна стать одним из ключевых участников будущей европейской системы безопасности — с такой позицией выступили авторы аналитической статьи для CEPA эксперт Елена Давликанова и отставной норвежский генерал Арне Бард Далхауг. По их оценке, именно украинская армия сегодня обладает тем боевым опытом, без которого невозможно выстроить новую оборону Европы (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне затяжной войны и растущих сомнений в долговременной вовлеченности США европейские столицы все активнее обсуждают, как должна выглядеть собственная архитектура безопасности. Вариантов несколько: от «европеизации» НАТО до создания отдельного оборонного союза стран ЕС и партнеров вне блока. Однако, как считают авторы, в центре любой такой конструкции должна быть Украина.

Аргумент, по сути, один, но весомый — именно Украина уже более четырех лет ведет масштабную войну против России и не только выдерживает давление, но и наносит удары вглубь российской территории. Последние атаки по целям в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму, как отмечают авторы, показали не только уязвимость российской системы, но и то, что многие «красные линии» Кремля оказались блефом.

На этом фоне в Европе все громче звучат идеи о новом формате обороны. Среди обсуждаемых моделей — усиление роли Евросоюза, коалиция стран, готовых действовать быстрее НАТО, а также создание Европейского оборонного союза с участием ведущих держав континента. В ряде концепций рядом с Францией, Германией, Польшей и Великобританией уже прямо называют Украину.

Авторы подчеркивают, что проблема Европы сейчас не в нехватке идей, а в нехватке единой воли. Страны по-разному оценивают угрозы: для восточного фланга главным риском остается Россия, тогда как другие государства ставят выше миграцию, экономические вызовы или нестабильность в Северной Африке. При этом европейским армиям, как показала война в Украине, не хватает готовности к современной войне дронов, радиоэлектронной борьбы и боев на истощение.

Именно поэтому Украина должна быть не внешним партнером, а полноценным элементом новой системы. Речь идет не только о политическом статусе, но и о практической интеграции: совместном оборонном планировании, развитии ВПК, общей системе ПВО, инвестициях в украинскую армию и включении украинских офицеров в европейские военные структуры.

Сегодня в Европе есть лишь две армии с реальным опытом большой современной войны — российская и украинская. Одна является угрозой, другая может стать ответом на нее. Именно поэтому будущее европейской обороны, по их мнению, невозможно проектировать без Украины.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко