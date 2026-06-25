Педагог из Могилева подготовила 21 стобалльника на ЦЭ 25.06.2026, 19:04

Светлана Ловшенко

Фото: sb.by

Талантливый учитель раскрыла формулу успешной подготовки к экзаменам.

Подготовить одного стобалльника уже считается большим успехом для любого учителя. А у педагога из Могилева в этом году таких выпускников оказалось сразу 21, сообщает sb.by.

Светлана Ловшенко работает в Лицее Белорусско-Российского университета имени Л.Е.Маневича и преподает русский язык.

Высокие баллы в нынешнюю экзаменационную кампанию получили и другие ее ученики: еще 14 ребят набрали по 98 баллов, а 8 – по 96.

Светлана Ловшенко уверена: блестящих результатов может добиться практически любой ученик.

Главное – уметь слушать учителя, быть дисциплинированным и готовым работать.

«Я добрый педагог, но не «добренький»: никакого попустительства не приемлю. На уроках приходится жить по моим правилам. Говорю откровенно: если будете делать по-моему – я за ваш результат отвечаю, Если по-своему – о результате не имею представления», – отмечает она.

По мнению Светланы Александровны, в русском языке не меньше логики, чем в точных науках.

Поэтому главная задача на старте – разобраться с хаосом в голове и привести все в систему.

Для этого педагог активно использует схемы, алгоритмы и визуализацию правил. И только когда тема действительно усвоена, ученики переходят к тестовым заданиям.

При этом проверочные работы в лицее нередко оказываются сложнее централизованного экзамена.

Такой подход помогает выпускникам чувствовать себя на ЦЭ гораздо увереннее и щелкать сложные задания как орешки.

Любовь к чтению Светлана Ловшенко считает большим преимуществом, но не гарантией успеха.

«Если человек с детства много читает, у него будет хорошая практическая грамотность. Но это лишь 60% успеха. Остальное – кропотливая работа. Словообразование, морфология, пунктуация – это все надо учить и понимать», – говорит она.

Вместе с тем книги, по мнению педагога, всегда идут на пользу. Они помогают накапливать знания, эмоции и впечатления, расширяют кругозор и учат формулировать мысли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com