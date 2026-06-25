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Foreign Affairs: Иран не выиграл войну и рискует потерять влияние во всем регионе

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  • 25.06.2026, 18:50
Foreign Affairs: Иран не выиграл войну и рискует потерять влияние во всем регионе

Эту войну стоит рассматривать как кульминацию большого противостояния.

Перемирие между Ираном, США и Израилем вызвало волну критики в Вашингтоне. Администрацию упрекают в том, что она не добилась ни смены режима в Тегеране, ни окончательного снятия ядерной угрозы. Однако в более широком контексте итоги войны выглядят для Ирана куда мрачнее. Несмотря на то что Тегеран избежал полного краха, за последние три года он заметно растерял позиции в регионе, а новый конфликт лишь усилил этот тренд, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Эту войну стоит рассматривать не как отдельную кампанию, а как на кульминацию большого противостояния, начавшегося после атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. За это время Израиль вел бои в Газе и Ливане, пал режим Башара Асада в Сирии, западные флоты вступали в столкновения с хуситами в Красном море, а сам Иран обменивался ударами с Израилем, США и арабскими партнерами Вашингтона.

На этом фоне последняя операция США и Израиля, начатая 28 февраля, нанесла Тегерану особенно тяжелый удар. По оценкам Пентагона, с конца февраля были поражены более 1,500 целей иранской ПВО и 1,250 объектов, связанных с хранением дронов и баллистических ракет. Иран сам оценивает общий ущерб примерно в 270 млрд долларов. Под удар попали не только военные мощности, но и значительная часть оборонной и ядерной инфраструктуры.

Не менее чувствительным стало обрушение иранской сети союзников и прокси-групп. ХАМАС после прежних потерь фактически ушел в тень, проиранские силы в Ираке не развернули масштабную кампанию, а «Хезболла», вступившая в конфликт, понесла тяжелое поражение. Более того, в Ливане впервые за десятилетия начались прямые переговоры с Израилем о разоружении движения.

Главным козырем Тегерана стала блокировка Ормузского пролива. Этот шаг ударил по мировым рынкам и вызвал скачок цен на нефть, однако эффект оказался слабее, чем рассчитывал Иран. США резко нарастили экспорт нефти, Саудовская Аравия и ОАЭ задействовали альтернативные маршруты, а сам Иран столкнулся с тем, что перекрытие пролива бьет и по его собственной экономике.

Ключевой вопрос теперь — ядерная программа. Меморандум о прекращении войны пока не обязывает Тегеран к радикальным шагам, кроме обсуждения будущих ограничений и разведения темы обогащения урана с вопросом санкций. Но, в отличие от ситуации времен ядерной сделки 2015 года, у Вашингтона теперь больше рычагов давления: жесткие санкции, разрушенная часть иранской инфраструктуры и прямая угроза новых ударов.

Именно поэтому говорить о победе Ирана преждевременно. Тегеран пережил войну, но вышел из нее ослабленным — с подорванной системой союзников, разрушенными военными объектами и более уязвимой позицией на переговорах. Для США же задача теперь не в том, чтобы добиваться недостижимого «окончательного триумфа», а в том, чтобы закрепить результат и не дать Ирану вернуть утраченные позиции.

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