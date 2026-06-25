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Российский военный: Армия развернет оружие против Кремля

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  • 25.06.2026, 18:53
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Российский военный: Армия развернет оружие против Кремля
Александр Лунин

Ветеран «СВО» предрек Путину военный мятеж.

Российские военные «развернут оружие на Кремль» в случае отказа диктатора РФ Владимира Путина решить проблемы солдат, заявил в видеообращении в Instagram Александр Лунин, который представился ветераном войны в Украине. Телеграм-канал «Мобилизация.Новости» пишет, что это бывший боец добровольческих формирований, «Дождь» добавляет, что он из Воронежской области. Лунин утверждает, что «десятки, сотни и тысячи» солдат ВС РФ подвергаются пыткам и насилию со стороны командования из-за отказа выполнять «тупые самоубийственные» приказы и отдавать свои деньги, передает The Moscow Times.

«И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими», — заявил «ветеран СВО», который ранее неоднократно публиковал в своих соцсетях ролики с критикой властей. Также Лунин утверждает, что встретился с представителями Минобороны и силовиками и попросил их передать требование в адрес Путина о встрече в прямом эфире федерального канала, где он расскажет «всю правду, которая сейчас происходит в стране». «Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение», — сказал Лунин.

Ролик был опубликован в полдень 25 июня и набрал уже более 2 млн просмотров и свыше 110 тысяч лайков, а также больше 7 тысяч комментариев.

В одном из предыдущих постов Лунин предупреждал, что в стране «начнется мясорубка», если ему не дадут рассказать в прямом эфире о том, что происходит в стране, вследствие чего армия поднимет мятеж. «Если со мной что-то случится или случится что-то с моими близкими или семьей, это будет сигнал для начала действий. Это не блеф», — заявлял военный. Также он утверждал, что в его адрес поступают угрозы.

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