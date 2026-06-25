The Telegraph: Образ «либеральной России» не отражает всей картины 1 25.06.2026, 19:25

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Фото: Tatiana Meel/Reuters

Война поддерживается не только решениями Кремля.

Спустя более четырех лет полномасштабной войны на Украине на Западе усиливаются споры о природе российской ответственности и роли общества в поддержке политики Кремля. Западные страны балансируют между опасениями эскалации и стремлением объяснить войну исключительно действиями Путина, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, заявления Москвы о «красных линиях» — от поставок HIMARS и Patriot до дальнобойных ударов по территории России — многократно использовались как инструмент давления. Однако прогнозируемых катастрофических последствий не произошло, что, по мнению авторов, снижает эффективность ядерной риторики Кремля и делает ее скорее политическим инструментом, чем реальной угрозой.

Отдельное внимание уделяется распространенному на Западе представлению о «двух Россиях» — власти и общества. В публикации подчеркивается, что образ «либеральной России» существует, но не отражает всей картины. Исторически даже оппозиционно настроенные круги нередко игнорировали вопросы прав «нерусских» народов, а современное гражданское общество во многом сосредоточено в эмиграции и крупных городах, не представляя индустриальные регионы, где формируется основная часть мобилизационного ресурса.

Война поддерживается не только решениями Кремля, но и совокупностью действий и молчаливого согласия значительной части общества. При этом подчеркивается: уровень ответственности неоднороден, однако он не может быть полностью ограничен узким кругом политического руководства.

Также отмечается, что российская диаспора в ряде случаев организует мероприятия в поддержку официальной позиции Москвы, а попытки европейских институтов отделить российскую культуру от политики не всегда отражают реальность, в которой эти сферы тесно связаны.

В итоге делается вывод, что западным странам стоит меньше ориентироваться на ожидания «другой России» и больше учитывать существующую политическую и социальную реальность.

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