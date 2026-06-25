Белоруска Ирина Шиманович впервые в карьере сыграет в основе Уимблдона
- 25.06.2026, 20:13
Жеребьевка основной сетки турнира пройдет в пятницу.
На кортах всеанглийского клуба лаун-тенниса подошла к концу квалификационная стадия в женском одиночном разряде. Ее итог – в основе сыграют две белоруски.
Место там лидера рейтинга Арины Соболенко было незыблемо. 28-летняя спортсменка, трижды доходившая до полуфинала соревнований, возглавит посев на правах первой ракетки планеты и сейчас. Однако будет там не единственной представительницей страны.
Сквозь квалификацию место под солнцем искали Ирина Шиманович и Александра Саснович. Причем первой вытащить счастливый билет удалось. Она в трех сетах сломила сопротивление канадки Кэтрин Себов - 4:6, 6:3, 7:6 (10:5).
Саснович тоже встречалась с канадкой – правда, куда более титулованной. Ей противостояла некогда четвертая теннисистка планеты, в 2019 году выигравшая открытый чемпионат США. Белоруска навязала борьбу, но все же вынуждена была признать превосходство соперницы - 3:6, 6:7 (4:7).
Жеребьевка основной сетки турнира пройдет в пятницу, 26 июня.