«Приблизительно через две недели все дойдет до логического конца» Георгий Тука

25.06.2026, 20:20

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Георгий Тука

Фото: vchaspik.ua

Что будет с Крымом в ближайшее время.

На сегодняшний день так сложились обстоятельства благодаря действиям Вооруженных сил Украины, что наиболее слабым звеном оккупантов является, без сомнения, украинский полуостров Крым. И, пожалуй, за последние полторы недели стремительно ослабляются захваченные территории, в большей степени все-таки Донецкая область. И в том числе это отражается на состоянии обеспечения захватчиков, находящихся на территории Днепропетровской области и Запорожья. Речь идет о стремительном процессе разрушения путей тылового, в первую очередь, тылового обеспечения войск.

Они прибегли в первую очередь к маскировке грузовиков – уже есть свидетельства, и видео, и фото, когда военные машины пытаются маскировать под гражданские грузовики. Совершенно логично, что в ответ, понимая это, ВСУ начнут атаковать любые грузовые автомобили, движущиеся по этой трассе. И это совершенно логично, и это уже сейчас происходит.

Я абсолютно убежден в том, что наши ребята к таким шагам тоже готовы, и мы как общество должны быть готовы к тому, что на нас польются со всех небес обвинения, как бендеровцы и фашисты атакуют бедное гражданское население. Нас это не должно беспокоить ни в коей мере, ведь идет война на уничтожение, и мы боремся, в конце концов, за свое существование.

То есть, в принципе, конечной целью действий сил обороны должно быть вообще полное прекращение, блокирование любого движения любого автотранспорта по этой трассе. Я убежден, что нам это по силам. И я думаю, что в течение примерно двух недель все дойдет до логического конца.

Когда блокируется движение военного в первую очередь транспорта и железнодорожного сообщения, это, в свою очередь, сказывается положительно на разрушении обеспечения тех подразделений оккупантов, которые находятся сейчас на территории как Запорожской, так и Днепропетровской областей. Как вывод, видим, что все к тому, что Вооруженные силы пытаются превратить полуостров Крым в остров.

Георгий Тука, «Інтерфакс-Україна»

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