Цена российской нефти рухнула до $50 2 25.06.2026, 20:05

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Нефть дешевеет после сделки Трампа и Ираном.

Соглашение США и Ираном, открывшее Ормузский пролив и выпустившее на мировой рынок танкеры с десятками ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть, передает The Moscow Times.

Исходя из котировок Dated Brent — ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, — стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель, пишет управляющий директор «Газпромбанк Private» Егор Сусин. В четверг цена Dated Brent опускалась до $72, а дисконт Urals сейчас держтися около $22 за баррель, поясняет он.

C пиковых значений апреля, когда главный российский сорт продавали на экспорт в западных портах по $116 за бочку, котировки Urals схлопнулись более чем вдвое. В результате цена нефти снова опустилась ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетам на $59 за баррель.

Средняя цена Urals за июнь, по которой будут считаться нефтегазовые налоги для бюджета, составит около $63 за баррель, согласно подсчетам Сусина. Это на 27% меньше, чем в мае ($86,52 за бочку), и на 33% ниже средней цены апреля ($94,87), которая стала рекордной с 2014 года.

Нефтяные котировки вернулись на уровни до войны в Иране: цена Brent в четверг опускалась до $72. А это значит, что «стоит ждать усиления проблем с российским бюджетом в августе–сентябре», предупреждает аналитик «Алор Брокер» Андрей Зацепин.

В мае, после взлета нефтяных цен, нефтегазовые доходы казны выросли на 70% относительно января-февраля, и на 38% в годовом выражении. Несмотря на это дефицит по итогам пяти месяцев достиг рекордных 6 триллионов рублей, в 1,6 раза превысив план на весь год.

Для покрытия дефицита властями «придется увеличивать денежную массу, а после думских выборов в сентябре нельзя исключать принятия непопулярных решений типа налога на «сверхдоходы», считает Зацепин.

Критический для бюджета параметр — цена нефти в рубля — вернулся на довоенные уровни, пишут аналитики «Вектор Капитала». Ситуацию несколько сглаживает рекордный экспорт сырой нефти, подчеркивают они. Из-за ударов по НПЗ у нефтяных компаний остается много непереработанных баррелей, и они вывозят сырье на пределе мощностей портов: план отгрузок через Балтийское море на июнь, по данным Reuters, достиг 2,8 млн баррелей в сутки — на 1 млн больше изначальных оценок.

Вопросом, впрочем, остается то, какой объём этой нефти реально идёт на продажу, а не на переработку с последующим импортом бензина в Россию, пишет «Вектор Капитал».

В закон о бюджете-2026 Минфин изначально заложил 8,8 трлн рублей нефтегазовых доходов. Однако за 5 месяцев зафиксировал их падение на 30% год к году. За год бюджет может недобрать около 1 трлн сырьевой ренты, оценивает Счетная палата. По ее прогнозу, нефтегазовые доходы составят 7,8 трлн рублей.

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