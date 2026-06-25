«Мы просто хотим качественные конфеты, понимаете?» 11 25.06.2026, 19:51

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«Коммунарка» спросила у белорусов, что добавить в ассортимент, но ответы ей не понравились.

Шоколадная фабрика «Коммунарка» решила узнать мнение потребителей о своей продукции — и спросила его в Threads. Ответы оказались не самыми приятными для компании, а представители фабрики в ответ начали возражать белорусам, что причин для жалоб нет, передает «Зеркало».

«Верните вкусный шоколад в конфетах, невозможно есть кондитерский жир с какао»

«Какие конфетки и шоколад вы бы покупали килограммами? Что нам сделать такого вкусненького?» — спросили в официальном аккаунте «Коммунарки».

Вопрос явно заинтересовал людей: меньше чем за сутки пост посмотрели более 91 тысячи раз и оставили почти 700 комментариев. Правда, большая часть мнений касается не новой продукции, а изменения уже существующих сладостей.

«Сделайте конфеты с хорошим составом, без кондитерского жира и прочих трансжиров (кондитерский жир не всегда является трансжиром, на это влияет технология его производства. — Прим. ред.)!!!» — написал один из комментаторов.

В ответ фабрика заявила, что «продукция СОАО „Коммунарка“ выпускается в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и технических регламентов Таможенного союза». Комментарий больше похож на отчет министру торговли, нежели на коммуникацию в соцсети.

«В своей деятельности СОАО „Коммунарка“ использует различные виды кондитерских жиров (для приготовления начинок, корпусов конфет и т. д.), а также проводит постоянную работу по отбору и тестированию масложировой продукции ведущих производителей для обеспечения технологичности, сохранности в течение срока годности, отличных органолептических [свойств]», — говорится в тексте. На суть замечания о снижении качества сладостей официальный аккаунт «Коммунарки» не ответил.

«Верните „старый“ состав трюфелям! Те, что сейчас, не выдерживают никакой критики!» — добавила еще одна пользовательница Татьяна.

Ей тоже ответили: «Состав конфет „Трюфели“ остается неизменным: сахар, какао тертое, масло кокосовое, масло какао, ароматизаторы». Тогда женщина вступила в диалог и заявила, что в таком случае качество ингредиентов изменилось, потому что «трюфели даже трехлетней давности и трюфели сейчас — это абсолютно разные конфеты».

На качество сладостей пожаловалась и Дарья: «Пожалуйста, верните вкусный шоколад в конфетах, невозможно есть кондитерский жир с какао (((( Последней каплей стали большие ваши конфеты — мягкий грильяж, в которых шоколад заменили на жир растительный ((((».

В ответ «Коммунарка» рассказала, что выпускают широкую линейку продукции, в состав которой не входит кондитерский жир. И поделились, что «с 2027 года запланирован переход на новую кондитерскую глазурь с улучшенными органолептическими (вкусовыми) характеристиками».

А Ирина попросила просто: «Замените, пожалуйста, пластилин на шоколад». На что «Коммунарка» возразила: «В составе наших продуктов нет такого компонента».

«Вы много новых придумываете, но хочется вкус старых»

Судя по всему, после этого аккаунт перестал отвечать недовольным белорусам. Это подметила Ксения: «Почему @kommunarka.by в своей же ветке ничего не отвечает на претензии по ухудшению качества шоколада?!»

А их действительно оказалось немало. Вот еще несколько примеров.

«Просто верните как было. Вашу пластилиновую „Аленку“ невозможно есть. Любые ваши конфеты — смесь сахара и кондитерского жира. Даже российские сладости уже лучше „Коммунарки“. Так скатиться надо было постараться».

«Мы просто хотим качественные конфеты, понимаете? Не надо ничего изобретать».

«Вы много новых придумываете, но хочется вкус старых. „Сорванец“ стал отвратительным, „Зничка“ тоже гадость. „Аленка“ — и та спаскудилась! И жаль, что „Южная ночь“ пропала».

«Не нужно изобретать велосипед. Продаваемый бренд белорусских продуктов — это натуральность! Понимаю, что хочется очень больше заработать и всунуть заменители, но не ценой же здоровья земляков. Не надо».

«Сделайте просто вкусненько. Последние пару лет качество продукции оставляет желать лучшего».

«Верните в конфеты шоколад. Пусть дороже, но без пальмы. Ну есть же это мыло невозможно».

Было и несколько комментариев по теме.

«Все, о чем я мечтаю, так это о шоколаде с мятной начинкой типа польского Wawel. Я могла его есть бесконечно, плитка исчезала за пять минут».

«А еще… Можете сделать что-то похожее на эти шарики (речь о драже „Орешки зерновые“, которое выпускала „Витьба“. — Прим. ред.)?? Их очень давно выпускала „Витьба“, хочу почувствовать вкус детства».

«О боги, это знак! Уже давно не видела конфеты „Малышок“! Верните „Малышок“. С производства сняли, аналогов нет. Самые-самые вкусные».

«Аналог „Коко-чоко“ от „Рошен“, самые любимые конфеты, а их нигде не найти, очень редко на ВБ бывает».

Напомним, проблемы с шоколадом начались еще в 2024 году: используемые для его производства какао-бобы сильно подорожали. В 2025 году об увеличении стоимости своей продукции объявила фабрика «Спартак», и причина та же: «в связи со значительным ростом цен на какао-продукты».

Дело в том, что изменение климата нарушает процесс выращивания многих растений, плоды которых мы употребляем в пищу. Аномально высокие температуры «выжигают» посевы. В частности, к резкому росту цен на сладкое в мире еще в 2024-м привел дефицит дождей в Западной Африке.

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