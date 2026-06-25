Крупнейший НПЗ «Лукойла» остановился 25.06.2026, 19:43

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Его атаковали беспилотники.

НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) остановил переработку нефти после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Reuters со ссылкой два источника в отрасли.

Крупнейший завод «Лукойла», занимающий 4-е место по мощности в России и второе — по производству бензина, подвергся налету в среду, 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия, рассказали собеседники Reuters.

Со среды НОРСИ прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. По словам источников Reuters, завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки.

Способный ежегодно перерабатывать 15 млн тонн нефти и выпускать 5 млн тонн бензина, НОРСИ стал пятым российским НПЗ, остановившим производство в июне. 16 июня прекратил переработку Московский НПЗ «Газпром нефти», ремонт которого, по словам источников Reuters, может затянуться до 2027 года. С 12 июня стоит НПЗ «Танеко» «Татнефти» в Нижнекамске, 10 июня остановился Куйбышевский НПЗ, 1 июня — Волгоградский НПЗ. Два последних принадлежат «Роснефти».

Из-за атак БПЛА к концу июня производство бензина в России сократилось на 25% в годовом выражении — до 85 тысяч тонн в сутки, согласно данным Reuters. Это более чем на 20% ниже спроса в летние месяцы, достигающего 110 тысяч тонн ежедневно.

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