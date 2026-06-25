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Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ против России

  • 25.06.2026, 20:22
  • 1,498
Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ против России
Владимир Зеленский

Операция воздействия должна побудить Кремль к прекращению войны.

Служба безопасности Украины начинает 40-дневную операцию влияния на Россию для побуждения к завершению войны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах доклада главы СБУ Евгения Хмары о плане дальнобойных санкций, санкциях средней дальности и результатах Центра спецопераций «Альфа» на фронте.

«Утвердил Службе 40-дневную операцию влияния на государство-агрессора ради побуждения к окончанию войны», - подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что в течение нескольких месяцев подряд именно СБУ демонстрирует самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря беспилотникам разных типов.

«ЦСО «Альфа» является лидером по результатам поражений личного состава и техники сил оккупанта», - отметил глава государства.

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