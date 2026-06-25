Лукашенковский чиновник отметился хамским выступлением против Украины 11 25.06.2026, 21:18

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Андрей Дапкюнас

Постоянные представитель режима при ОБСЕ оскорбил Зеленского.

Постоянный представитель режима Лукашенко при ОБСЕ Андрей Дапкюнас в хамской форме высказался об ультиматуме Владимира Зеленского на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Он потребовал от союзников Украины «держать своих киевских питомцев под контролем».

Поводом для выступления Дапкюнаса стал ультиматум, который президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Лукашенко, требуя прекратить работу ретрансляторов, используемых для наведения российских беспилотников. Вчера Зеленский заявил, что эти устройства уже не работают.

«Неделю назад, вдохновленный подстрекательским общением с безмандатной европейской «тройкой» и большой глобальной «семеркой», глава фактического руководства Украины выставил Беларуси ультиматум. Впервые за четыре с половиной года с начала военной операции в Украине человек, пришедший к своей должности на обещании народу Украины урегулировать отношения с Россией, открыто угрожает применением военной силы стране, которая не является стороной конфликта.

В последние дни весь мир самозабвенно пытается ощутить всю прелесть меткой характеристики «мистер Бин под крэком». Трагедия в том, что смешное в этом случае не вызывает улыбки. Это, скорее, смех сквозь слезы. В Беларуси, если у кого-то они и были, рассеялись последние иллюзии относительно того, что соседним государством управляют ответственные государственные деятели, которых действительно заботит благополучие своего народа», — сказал он.

Далее Дапкюнас прибег к приему обесчеловечивания украинского руководства, сравнив его с собакой.

«В большинстве государств человек несет ответственность за вред, причиненный его животным. Если собака покусала человека, не собака, а ее владелец несет гражданскую, административную или даже уголовную ответственность. Наказание неотвратимо. Вы воспитали, холите, лелеете и всеми силами поддерживаете своего питомца. Вы сознательно сделали свой выбор в пользу того, чтобы очароваться «героем», который безусловно дорожит своим местом в истории, но легко пожертвует вашим интересом, вашей озабоченностью, вашей тревогой.

Очаровываться легко. Разочарование, которое приходит, когда стало понятно, что король-то голый, может быть очень болезненным. Хорошенько вдумайтесь в смысл поговорки, которую недавно Зеленскому адресовал президент Беларуси: «как поют, так и отпевают». Она гораздо более глубокая, чем вам может показаться на первый взгляд.

Уважаемые друзья украинского руководства (но не Украины), ради собственной безопасности и благополучия, держите своих киевских питомцев под контролем и, пока не поздно, думайте, уважаемые коллеги, думайте», — подытожил Дапкюнас.

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