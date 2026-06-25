Лукашенко попросил посла России не втягивать Беларусь в войну 1 25.06.2026, 21:52

2,690

Диктатор подтвердил информацию The Wall Street Journal о роли Бориса Грызлова во втягивании режима в конфликт.

Режим Лукашенко не хочет присоединяться к боевым действиям против Украины. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с российским послом Борисом Грызловым и губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым, впервые публично признав, что Кремль через Грызлова пытается склонить Беларусь к более активному участию в конфликте.

«Втягиваться в войну не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну», — сказал Лукашенко, обращаясь к Грызлову. Белорусское госагентство БелТА уточнило, что эти слова были адресованы именно послу, тогда как российские пропагандисты ТАСС в своем репортаже эту фразу проигнорировали.

Лукашенко добавил, что многократно обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и повторял ему: белорусы не хотят воевать с украинцами. При этом он смягчил отказ готовностью помогать российским регионам, в том числе Подмосковью, в сфере экономики и безопасности. Как ранее сообщала The Wall Street Journal, Беларусь уже поставляет в Россию бензин и нефтепродукты на фоне дефицита, вызванного атаками ВСУ на НПЗ.

WSJ со ссылкой на бывших и нынешних российских и европейских чиновников также писала о давлении Москвы на Минск: по данным издания, с начала года Россия добивается использования белорусской территории для ударов по Украине и гибридных операций против стран НАТО, угрожая прекратить финансовую поддержку. Переговоры, по словам источников, ведет в основном Грызлов. Президент Франции Эмманюэль Макрон в мае звонил Лукашенко и предостерегал его от вступления в войну.

19 июня Владимир Зеленский дал Лукашенко неделю на демонтаж российских ретрансляторов, корректирующих удары по украинским городам, пригрозив сделать это самостоятельно в случае невыполнения требования. Уже 24 июня Зеленский сообщил, что с 22 июня эти ретрансляторы прекратили работу. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал требование Киева «агрессивной угрозой» и пообещал скорый разговор Путина с Лукашенко. Ранее, 16 июня, Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и заверил, что Беларусь не хочет воевать.

Зеленский также обратил внимание на строящуюся в Беларуси военную инфраструктуру, которая в документах РФ описывается «в контексте задач „СВО“», и пообещал направить Минску «необходимые сигналы». Несмотря на давление, источники WSJ отмечают, что пока нет признаков немедленного использования Беларуси для военных операций, хотя такая возможность остаётся в силе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com