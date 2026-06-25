В Польше столкнулись два пассажирских поезда
- 25.06.2026, 22:18
Пострадали два человека.
В польской гмине Бялосливе в Великопольском воеводстве произошло столкновение двух пассажирских поездов.
Об этом сообщает Polsat News.
Сообщение о столкновении поезда «Интерсити» с региональным поездом поступило в пожарную службу чуть позже 18:00.
Как сообщил пресс-секретарь областного управления Государственной пожарной службы в Познани Мартин Халаш, два человека получили ранения. На место происшествия прибывают дежурные подразделения пожарной службы.
«Подтверждено столкновение двух поездов. В результате столкновения поезда частично сошли с рельсов», – сообщил Мартин Халаш.
Как отметил пресс-секретарь, пострадали два человека. На месте происшествия работают шесть пожарных подразделений. Вскоре к ним присоединятся другие подразделения. В настоящее время продолжается выяснение количества пассажиров, которые ехали в обоих поездах.
Информации о погибших и других раненых нет.
Как сообщил Бартош Петржиковский из пресс-службы PKP PLK, на станции Бялосливе столкнулись поезда: «Polregio» на маршруте Пила – Быдгощ и «PKP Intercity» Бялогард – Варшава.
Движение поездов на линии Пила – Быдгощ временно приостановлено.