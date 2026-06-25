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В Польше столкнулись два пассажирских поезда

  • 25.06.2026, 22:18
В Польше столкнулись два пассажирских поезда

Пострадали два человека.

В польской гмине Бялосливе в Великопольском воеводстве произошло столкновение двух пассажирских поездов.

Об этом сообщает Polsat News.

Сообщение о столкновении поезда «Интерсити» с региональным поездом поступило в пожарную службу чуть позже 18:00.

Как сообщил пресс-секретарь областного управления Государственной пожарной службы в Познани Мартин Халаш, два человека получили ранения. На место происшествия прибывают дежурные подразделения пожарной службы.

«Подтверждено столкновение двух поездов. В результате столкновения поезда частично сошли с рельсов», – сообщил Мартин Халаш.

Как отметил пресс-секретарь, пострадали два человека. На месте происшествия работают шесть пожарных подразделений. Вскоре к ним присоединятся другие подразделения. В настоящее время продолжается выяснение количества пассажиров, которые ехали в обоих поездах.

Информации о погибших и других раненых нет.

Как сообщил Бартош Петржиковский из пресс-службы PKP PLK, на станции Бялосливе столкнулись поезда: «Polregio» на маршруте Пила – Быдгощ и «PKP Intercity» Бялогард – Варшава.

Движение поездов на линии Пила – Быдгощ временно приостановлено.

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