«Лукашенко с криком «Валодзя, Валодзенька, прасти старага дурака» полез с отверткой на вышку» 2 Алексей Копытько

25.06.2026, 7:38

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Алексей Копытько

Одной реплики Зеленского хватило для расстановки приоритетов.

Президент Украины Зеленский заявил, что белорусская сторона отключила ретрансляторы для наведения российских дронов. Охотно верю.

Лукашенко набрал Зеленского по видеосвязи и с криком «Валодзя, Валодзенька, прасти старага дурака, тока не стреляй» полез с отверткой на вышку с ретрансляторами.

А знаете почему?

Мы себя развлекаем видео с реакцией дорогих россиян на топливный кризис.

Причина кризиса – совпадение трех факторов:

1) Успешное воздействие украинских дронов;

2) Сезонное повышение спроса;

3) Ажиотаж.

Российская власть сейчас пытается отключить фактор ажиотажа, чтобы уменьшить негатив.

И если просмотреть на информацию из РФ, на множестве заправок топливо есть. И очередей нет. Только цена в 1,5-2 раза выше привычной.

Пикантный нюанс в том, что правительство РФ с помощью т.н. демпфера (компенсации) заставляет российских производителей топлива придерживаться определенного ценового коридора. Отсюда ограничения типа 20 литров в одно лицо и признаки дефицита.

На топливо иностранного производства эта норма не распространяется.

Поэтому что? Правильно.

Лукашенко продает в России топливо с Мозырского и Новополоцкого НПЗ в 1,5-2 раза дороже, чем российский аналог. И благодаря ажиотажу сейчас звездный час минского вождя.

Он сделает, что угодно, лишь бы в ближайшие 3 месяца Украина не трогала указанные НПЗ. Поэтому официальные лица Беларуси молчат, как рыбы об лед, по поводу ретрансляторов, лишь причитают о необходимости мира.

Да, там есть нюансы. Если топливо произведено из давальческого российского сырья, баловаться с ценами нельзя, будут рестрикции. Но это широченное поле для манипуляций с объемами, формальными поставщиками и т.д.

Может внезапно оказаться, что Лукашенко и Пашинян взаимно друг друга ненавидят, но бензин в Мозыре делают из всемирно известной армянской нефти Ararats, поставляемой в специфической таре, да.

Мощностей Беларуси не хватит, чтобы закрыть потребности РФ, но, чтобы озолотить несколько поколений десятка семейств, вполне достаточно.

Поэтому одной реплики Зеленского, что Украина видит поставки топлива российской армии, хватило для расстановки приоритетов. Зеленский подчеркнул: мы ни разу не угрожаем, просто видим. И ему поверили.

Если же Лукашенко обманет, то пострадают материальные интересы разных влиятельных лиц, которые ему спасибо не скажут.

Алексей Копытько, «Телеграм»

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