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Бензин с нафталином

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  • Михаил Крутихин, The Moscow Times
  • 25.06.2026, 7:57
  • 2,482
Бензин с нафталином

В Кремле затаилась моль.

В советскую эпоху у автолюбителей был в ходу хитрый прием. Если двигатель требовал бензина Аи-93, а в наличии (на АЗС или в баке у «доброго» водителя армейского или государственного транспортного средства) имелся только А-76, то на время можно было обмануть свою машину, бросив в бак несколько шариков вонючего нафталина. Того самого, который в быту должен был отпугивать моль в платяных шкафах.

Установка для производства прямогонного бензина, нафты – де-факто легализованы

Установка для производства прямогонного бензина, нафты – де-факто легализованы Социальные сети

Считалось (сам я не проверял), что нафталин повышает октановое число топлива.

История повторяется, но сейчас в роли предприимчивого владельца жигулевской «копейки» выступает российское государство, которое занялось похожими манипуляциями в масштабе всей страны. Россия за год потребляет почти 40 млн тонн бензина и 25 млн тонн дизельного топлива.

Украинские воздушные налеты на нефтеперерабатывающие заводы вывели из строя более 25% мощностей по производству бензина. На экспорт этого товара правительство наложило запрет, но и оставшейся нефтепереработки не стало хватать для удовлетворения потребностей внутреннего рынка — особенно с учетом приоритета, который имеет сейчас военная техника. Обеспеченность страны моторным топливом можно оценить не более чем в 80%. Отсюда — ограничения отпуска на АЗС и исчезновение то одной, то другой марки бензина в более чем 50 регионах России.

Для начала правительство пошло на то, чтобы разрешить нефтепереработчикам и розничным топливным сетям выдавать бензин Евро 3 за Евро 5. Удары украинских дронов в ряде мест пришлись как раз на те установки НПЗ, которые отвечали за доводку топлива до высоких европейских стандартов — как, например, в случае выхода из строя оборудования на Московском нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефти». Кстати, панические вопли, что такая подмена приведет к поломкам двигателей, ничем не обоснованы. Разница между этими марками не в октановом числе или прочих характеристиках, а в содержании экологически вредных веществ в выбросах в атмосферу.

Но вот разрешение использовать низкосортный автомобильный бензин Евро 3 в малой авиации встречено специалистами настороженно. Эффект от такого нововведения может быть непредсказуемым.

Дефицит высококачественного моторного топлива будет усугубляться, как показывает нарастающее число и эффективность ударов украинских дронов и ракет.

Осознание неизбежного кризиса заставило власти прибегнуть к «нафталиновому» приему.

Один из продуктов первичной переработки сырой нефти (примерно 15%) — так называемая нафта, которая в России носит официальное наименование «прямогонный бензин». Октановое число у этого нестабильного по составу «бензина» — от 40 до 58. Его в России либо экспортируют как сырьё для нефтехимии, либо прогоняют через оборудование вторичных циклов НПЗ, где вырабатывают товарные сорта бензина и другое нефтехимическое сырье. Использовать «нафту» в современных легковых автомобилях категорически нельзя: все инструкции и правила сулят нарушителям такого запрета детонацию в двигателе и поломку.

Несколько «облагородить» прямогонный бензин можно разнообразными присадками, которые повышают октановое число смеси. Это МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир), ММА (монометиланилин) и другие. Однако они намного увеличивают расход топлива и небезопасны в обращении (как сильные растворители и окислители).

Сейчас практически все марки бензина на российских АЗС имеют в составе такие присадки, но применять метод превращения нафты в товарный продукт для заправки легковых автомашин производители до сих пор не имели права.

Очередную инициативу правительства в этом направлении, явно вызванную разрастающимся до размеров общенационального кризиса дефицитом, можно считать отчаянным шагом. Производителям высокооктанового топлива «методом смешения» предоставляются льготы в виде вычета акциза. Иными словами, реальное изготовление современных марок автомобильного топлива через «вторичные» технологии переработки нефти и ее производных приравнивается к «работе» по разбодяживанию низкокачественного полуфабриката нефтеперегонки. (Вспоминаются чеченские «самовары» 1990-х – кустарные нефтеперегонные кубы, работавшие на краденом сырье.)

По замыслу властей, это должно хотя бы частично сгладить топливный дефицит вместе с такими мерами, как импорт бензина и авиационного керосина из Турции, Китая, Сингапура и других стран. Но в условиях нарастающего давления на отрасль со стороны украинских вооружённых сил этот прием выглядит явно недостаточным.

Но вот какой образ возникает: в Кремле, как образно говорят, затаилась моль; нафталин – против моли; так что, будем надеяться, бензиново-нафталиновый кризис вытравит моль из Кремля.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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