Громкие взрывы раздаются в Крыму: города окутала тьма

Громкие взрывы раздаются в Крыму: города окутала тьма5
- 25.06.2026, 7:47
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Атакованы Балаклавская и Таврическая ТЭЦ.
Крым в ночь на четверг массово накрыли летевшие на полуостров со всех сторон беспилотники. В городах и населенных пунктах фиксируют взрывы и отключение электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Первомайский, Красноперекопский, Симферопольский районы, собственно Симферополь и Севастополь, Евпатория и Ялта - это еще не все локации, где зафиксированы полеты дронов и взрывы.
Таврическая и Балаклавская ТЭЦ оказались под обстрелом, из-за чего сообщается о массовых отключениях света. Например, Ялта полностью ушла в блэкаут на некоторое время.
Подписчики пабликов Крыма сообщили, что дроны потревожили и курортную Евпаторию.
Интересно, что власти полуострова известили об опасности в воздухе только после двух часов ночи, хотя дроны летали уже несколько часов. Более того, мобильные огневые группы в Севастополе пытались сбить беспилотники прямо над жилыми домами , пишет «Крымский ветер».
Сообщалось также о мощном взрыве в районе аэродрома «Кача», который произошел около четырех утра.
Паблики массово загружают кадры атаки дронов на энергетическую структуру Крыма.