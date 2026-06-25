Трамп ответил, что думает о Зеленском
- 25.06.2026, 8:31
- 1,036
Президента США спросили, побеждает ли Украина.
Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что дела у украинского президента Владимира Зеленского по состоянию на сегодняшний день «идут неплохо» и он удерживает свои позиции в отношении РФ.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на трансляцию Белого дома.
«Вы думаете, что Зеленский сейчас побеждает (в войне с РФ – ред.)?» – задал вопрос репортер президенту США во время общения в Белом доме.
Трамп не дал прямого ответа на вопросы, однако оценил работу украинского лидера и его позиции на политической арене, в частности по отношению к России.
«Зеленский работает достаточно хорошо и удерживает свои позиции. Дела у него идут неплохо», – ответил глава Белого дома.
Как известно, в последнее время риторика Трампа по отношению к Украине демонстрирует положительные сдвиги - особенно это стало заметно после саммита лидеров G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен. Там президент США и Владимир Зеленский обсуждали, в частности, как посадить Россию за стол переговоров.
Напомним, что оба лидера провели несколько разговоров на полях саммита G7 , который проходил 15-17 июня во Франции.
После диалога с Трампом Зеленский заявил, что возможность предоставления Украине лицензий для производства ракет для Patriot «впервые воспринималась американской стороной положительно» – для этого нужна только подпись американского лидера.
Отметил Зеленский и положительный сигнал по поводу санкционной политики США по отношению к РФ. Трамп якобы пообещал вернуться к этому вопросу, что Киев также считает хорошим месседжем.
Более того, американский лидер рассказал Зеленскому во Франции, что был поражен последними военными успехами Киева.