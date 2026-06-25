Трамп ответил, что думает о Зеленском 25.06.2026, 8:31

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Дональд Трамп

Президента США спросили, побеждает ли Украина.

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что дела у украинского президента Владимира Зеленского по состоянию на сегодняшний день «идут неплохо» и он удерживает свои позиции в отношении РФ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на трансляцию Белого дома.

«Вы думаете, что Зеленский сейчас побеждает (в войне с РФ – ред.)?» – задал вопрос репортер президенту США во время общения в Белом доме.

Трамп не дал прямого ответа на вопросы, однако оценил работу украинского лидера и его позиции на политической арене, в частности по отношению к России.

«Зеленский работает достаточно хорошо и удерживает свои позиции. Дела у него идут неплохо», – ответил глава Белого дома.

Как известно, в последнее время риторика Трампа по отношению к Украине демонстрирует положительные сдвиги - особенно это стало заметно после саммита лидеров G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен. Там президент США и Владимир Зеленский обсуждали, в частности, как посадить Россию за стол переговоров.

Напомним, что оба лидера провели несколько разговоров на полях саммита G7 , который проходил 15-17 июня во Франции.

После диалога с Трампом Зеленский заявил, что возможность предоставления Украине лицензий для производства ракет для Patriot «впервые воспринималась американской стороной положительно» – для этого нужна только подпись американского лидера.

Отметил Зеленский и положительный сигнал по поводу санкционной политики США по отношению к РФ. Трамп якобы пообещал вернуться к этому вопросу, что Киев также считает хорошим месседжем.

Более того, американский лидер рассказал Зеленскому во Франции, что был поражен последними военными успехами Киева.

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