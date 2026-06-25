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Зеленский: Украина будет превентивно бить по объектам, которые Россия использует для войны

  • 25.06.2026, 8:44
  • 3,938
Зеленский: Украина будет превентивно бить по объектам, которые Россия использует для войны
Владимир Зеленский

Президент Украины поручил это спецслужбам и армии.

Украина будет наносить превентивные удары по объектам, которые РФ использует для ведения войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, в то время как Киев усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру, пытаясь заставить Москву сесть за стол переговоров, передает Reuters.

«Я поручил нашим спецслужбам и вооруженным силам принимать превентивные меры против объектов, которые Россия использует для расширения своих военных действий», - заверил глава государства.

Reuters напомнило, что в среду украинские дроны обесточили крупнейший город в оккупированном Россией Крыму и нанесли удары по объектам в центральной и южной России, в то время как топливный кризис усугублялся в результате ударов Киева по нефтеперерабатывающим заводам и энергетическим объектам.

Как сообщили источники в отрасли, московский нефтеперерабатывающий завод не будет работать шесть месяцев после серьезных повреждений, нанесенных украинскими БпЛА, из-за чего затрудняются усилия РФ по преодолению дефицита топлива в крупнейшей стране мира.

«В мае производство нефтепродуктов и кокса в России упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ускорив темпы падения по сравнению с предыдущими периодами, как свидетельствуют редкие официальные данные, опубликованные в среду. Россия, третий по величине производитель нефти в мире, перестала публиковать большую часть данных о добыче и экспорте нефти после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году», - подчеркнули в материале.

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