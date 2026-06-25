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«Это уже явный предел»: жители России начали прозревать

  • 25.06.2026, 9:56
  • 1,258
«Это уже явный предел»: жители России начали прозревать

На фоне дефицита бензина

Вслед за российской властью простые жители России признали, что в стране начался масштабный топливный кризис. Об этом пишет Диалог.UA, который провел мониторинг соцсетей и мессенджеров.

Российские автомобилисты массово выкладывают в Сеть фотографии и видео с пустыми автозаправками или с огромными очередями на них.

Один из владельцев автомобилей разместил в Интернете видео, в котором признался, что он «только что заправил 30 литров». «Ребята, «веселая» ситуация (с топливом - прим. ред.). Всех поздравляю. Доигрались наконец-то. Это уже явный предел. Антикризисные меры надо принимать», - сказал российский автомобилист.

На данный момент в каждом четвертом регионе России действуют ограничения по продаже автомобильного топлива.

Вчера, 24 июня, лимиты на продажу бензина и дизельного топлива ввели еще в трех российских регионах: в Липецкой, Ульяновской и Курганской областях.

Лимиты по продаже бензина могут отличаться по областям. Например, в Липецкой области продают не более 30 литров бензина в одном чеке, а в Ульяновской области не более 40 литров.

Огромные проблемы с автомобильным топливом в РФ начались после того, как весной 2026 года Украина усилила воздушные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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