В Минске напали на женщину, которая поет песни про Иисуса в метро 21 25.06.2026, 10:26

3,836

Мнения белорусов после ее рассказа разделились.

Множеству минчан знакома эта женщина, хотя вряд ли они назовут ее имя. Валентина Уткина поет песни про Иисуса Христа на улицах столицы и в метро. Недавно во время таких песнопений она пострадала от агрессивного мужчины. Об этом Валентина рассказала прохожей, которая утром 24 июня выложила видео в Instagram, пишет «Зеркало».

«Ну, я запела «Слава Иисусу». Он схватил, кулаком мне нос разбил. Но если я не права, вызови милицию! Я штраф заплачу за то, что я запела «Слава Иисусу», — рассуждает Валентина на видео.

По ее словам, случилось все «наверное, на Площади Ленина, потому что я вышла из вагона, у меня сразу кровь пошла».

Как утверждает авторка видео, Валентине никто не помог, а нападавшего она простила и заявление писать не будет. Ролик за сутки набрал более 217 тысяч просмотров и сотни комментариев, популярны такие:

«Орущего матом алкаша никто не тронет, а женщину прославляющую Иисуса можно? Всегда в христианстве были сподвижники, старцы, юродствующие. Серафима Саровского топором рубили бандиты»

«Это ж легенда Минска, постоянно песни поет, никого не трогает. Сто процентов не минчанин сделал»

«Думаю, в вагоне могли быть камеры, и человека можно найти и привлечь хотя бы за это! Мало ли что кому не нравится, это не повод бить людей!»

«Встретились два неуравновешенных человека. Одна орет белугой в общественных местах, у другого нервы сдали это терпеть. Вот и получилось, что получилось»

«Что с вами, люди?! Тот кто здесь пишет, что им не нравится, как женщина поет… Уважаемые, не поет, а славит господа! Она это делает так, как ей бог дал талант! Ни один человек не имеет права наносить телесные повреждения человеку, потому что он ему не нравится! Это нарушение закона! Найти этого «юношу» и наказать по всей строгости закона!»

«Не оправдываю насилие, но слушать этот ор, да еще в закрытом помещении, не очень приятно»

«Никто, повторяю, никто не имеет права бить человека в лицо, тем более женщину. Это произошло в общественном месте, есть телесные повреждения, надо писать заявление, искать хулигана и привлекать к ответственности. Если он такое творит публично, то что он вообще делает когда его не видят»

«Я, конечно, против избиения людей, но может этой женщине надо научиться себя вести в общественном транспорте, а не орать во все горло свои песни. Слышала это песнопение — крайне неприятно».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com