Украина заявила о создании двух баллистических ракет 1 25.06.2026, 10:47

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Что о них известно.

Украина заявила о создании сразу двух собственных баллистических ракет. Одна предназначена для ударов по целям вблизи линии фронта, другая – для поражения объектов далеко в тылу. Компания Fire Point, разработавшая ракеты, обещает сравнительно низкую стоимость и быстрый запуск производства, пишет «Настоящее Время».

Что известно о новых ракетах и насколько они могут изменить ситуацию на поле боя?

В Украине прошли испытания разработанной баллистической ракеты FP-7 тактического уровня. По словам производителя, дальность полета – более 200 километров. Вес боевой части – 150 килограммов, скорость полета – 1,5 тыс. м/с. По характеристикам ее часто сравнивают с американским ATACMS либо с советской «Точкой-У». И если говорить о применении, то главными целями этой ракеты будут объекты недалеко от фронта либо границы Украины.

«Огромное количество «вкусных» целей. Включая ключевые авиабазы РФ, которые находятся на дальности до 300 км от линии фронта. Можно перечислять. Кроме оккупированного Крыма – Воронеж. Есть что бить», – говорит главный редактор Defense Express Олег Катков.

Украинское ракетостроение много лет находилось в стагнации. После начала полномасштабного вторжения Киев обращался к иностранным партнерам с просьбой предоставить подобное оружие. Но, во-первых, ни одна европейская страна не производит их самостоятельно. А во-вторых, в мире в целом мало таких ракет.

«Нам нужно дешевое решение, которое можно быстро масштабировать, – говорит руководитель компании-производителя вооружения Анатолий Храпчинский. – Мы видим проблемы с разворачиванием мощностей PAC-3. Мы видим проблемы с разворачиванием мощностей ракет ASTER 30 для систем SAMP/T. И они одновременно дорогие. Главной задачей для этих ракет является хорошая система наведения и координации, которые позволят четко попадать в цель. Пока что производитель обещает несколько метров погрешности».

Украина пошла кратчайшим путем. Новую ракету FP-7 создали в корпусе советской С-400. Эксперты объясняют, что это сэкономило время на разработку своего фюзеляжа, новой компоновки ракеты, проведение аэродинамических тестов. Ракета уже прошла летные испытания.

«Мы активно призывали к масштабированию производства мидл-страйк дронов. И мы планировали выйти на активные действия на январь. Мы вышли на май. Я в принципе на тестовое испытание и фактическое применение отвожу где-то от 6–9 месяцев», – говорит Храпчинский.

Как заявляют в компании-производителе Fire Point, цена одной ракеты будет рекордно низкой для мирового рынка – около 500 тысяч долларов. Для сравнения американский ATACMS стоит от миллиона до 1,5 миллионов долларов. Другой вопрос – сколько ракет Украина сможет производить, говорит главред Defense Express.

«Российская Федерация, по данным Главного управления разведки, строит в месяц 60 баллистических ракет «Искандер». Выходит по две в день. Это про темпы, на которые не то чтобы следует ориентироваться, просто [для представления] насколько это сложно», – сказал Катков.

Прямо сейчас в Украине разрабатывают еще одну баллистическую ракету – FP-9. Это уже оружие оперативно-стратегического уровня – оно больше и мощнее. Заявленная дальность полета – 855 километров. Вес боевой части – 800 килограммов. По своим характеристикам она похожа на российский «Искандер». Видео испытаний этой ракеты пока нет.

«У нас для «девятки» (FP-9), которая может долететь до Москвы, с приличной скоростью войти в цель, пока есть все, кроме двигателя, – говорит Денис Штиллерман, руководитель компании Fire Point. – То есть у нас есть привод, система управления, есть корпуса, но корпус двигателя у нас не установлен, пока двигатель не испытан».

Руководитель Fire Point добавил, что процесс кодификации, то есть регистрации ракеты в Министерстве обороны, в Украине упрощен. И компания будет сразу делать десятки тестовых экземпляров для ускорения производства.

«Украинская баллистика изменит все в этой войне. Она изменит статус Украины в мире. Мы уже его много раз меняли, это высшая лига. Я не хочу, с одной стороны, завышать ожидания, с другой – подсказывать нашему врагу что-то», – сказал министр обороны Украины Михаил Федоров.

Так же Федоров заявил, что деньги на разработку ракеты есть и будут. Ранее Владимир Зеленский называл баллистику «последним российским аргументом» в войне против Украины.

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