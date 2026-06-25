Европейские акции растут

Европейские акции растут2
- 25.06.2026, 11:44
Радужный прогноз возродил ралли в секторе ИИ.
Европейские акции идут вверх в четверг во главе с техсектором - сильные прогнозы Micron и Qualcomm развеяли опасения о раздутых оценках в секторе, а спад нефтяных котировок оказал дополнительную поддержку.
Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:29 МСК вырос на 0,3%.
Подъем возглавили акции 3i Group PLC, Soitec SA и Infineon Technologies AG, подорожавшие на 9,28%, 5,5% и 5,35% соответственно.
Немецкий индекс DAX укрепился на 0,3%, а британский индекс FTSE 100 и французский CAC 40 были стабильны.