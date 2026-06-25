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Игрок Марокко вписал свое имя в историю чемпионатов мира

  • 25.06.2026, 12:43
Игрок Марокко вписал свое имя в историю чемпионатов мира
Исмаэль Сайбари

Исмаэль Сайбари забил голы в каждом из трех матчей группового этапа.

25-летний полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари стал первым африканским футболистом в истории, забившим в каждом из трех матчей группового этапа чемпионатов мира, пишет sport.ua Игрок Марокко вписал свое имя в историю чемпионатов мира.

После голов в матчах против сборных Бразилии и Шотландии, марокканец поразил ворота и сборной Гаити.

Сайбари также стал первым африканцем, начиная с 2010 года (Асамоа Гьян, Гана), отличившимся тремя голами в одном розыгрыше мирового первенства.

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