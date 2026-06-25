США впервые применили на учениях украинский морской дрон, подорвавший 10 российских кораблей 25.06.2026, 13:43

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иллюстративное фото

В Bloomberg раскрыли подробности.

«Война дронов», в которую во многом превратилось противостояние Украины с Россией, меняет подходы к военным конфликтам как на земле, так и на море. Став безусловным лидером и там, и там, Украина начала поставлять свои технологии на экспорт и делиться ими с союзниками. Во время апрельских учений на Филиппинах, которые не анонсировались, американские спецназовцы применили морские дроны против списанного корабля, задействованного в качестве мишени. Это стало первым испытанием в Индо-Тихоокеанском регионе надводных безэкипажных катеров класса Magura, разработанных в Украине и со смертоносным эффектом примененных против Черноморского флота РФ, пишет Bloomberg, ознакомившийся со съемками операции.

Аппараты Magura потопили около 10 российских военных кораблей. Более того, они стали первыми морскими беспилотниками, поразившими воздушные цели. На последних моделях могут устанавливаться две ракеты. И 31 декабря 2024 года такой ракетой в районе мыса Тарханкут в Крыму был сбит российский вертолет Ми-8, сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины. А в мае 2025 года, по его данным, около Новороссийска дрон сбил ракетой боевой самолет Су-30; эту информацию подтверждали российские военкоры.

Успехи Magura на украинско-российском фронте подтверждают их ценность для использования в Индо-Тихоокеанском регионе, сказал Bloomberg Олег Рогинский, генеральный директор лондонского стартапа Uforce, производящего эти морские дроны. По его словам, Uforce ведет переговоры о поставках своих аппаратов в страны Индо-Тихоокеанского региона и рассматривает возможность строительства там минимум двух производственных предприятий.

«Эффективность, проверенная в боевых условиях», которой могут похвастаться дроны Magura, — «абсолютно ключевой фактор дальнейшего прогресса в этой области», отметил Рогинский.

Если в украинском и ближневосточном конфликтах применялись прежде всего воздушные дроны, то в Индо-Тихоокеанском регионе ключевую роль будут играть морские. Особенно учитывая планы Китая подчинить себе Тайвань. В апреле командующий эскадрой надводных безэкипажных судов ВМС США капитан Гарретт Миллер заявил, что к 2030 году в этом регионе, по его оценкам, будут задействованы тысячи небольших морских беспилотников.

«Именно таких штук нам больше всего нужно — многочисленных, устойчивых к поражениям и относительно доступных по цене. Они помогут лишить Китай возможности использовать морские воды вокруг Тайваня и первой цепи островов», — говорит Томас Шугарт, бывший капитан подводной лодки ВМС США, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, имея в виду архипелаг, простирающийся от Японии через Тайвань и далее в Юго-Восточную Азию.

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