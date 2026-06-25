МЧС экстренно разослало белорусам SMS с предупреждением

МЧС экстренно разослало белорусам SMS с предупреждением1
- 25.06.2026, 13:38
Оно касается поведения около воды.
В четверг, 25 июня, многие жители Беларуси получили SMS от Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В сообщении значилась весьма актуальная просьба: быть осторожными около воды. Спасатели предупредили, что с приходом лета случаев с летальным исходом становится всё больше.
Скриншот SMS от МЧС, которое пришло сегодня многим белорусам
Одним из таких SMS с журналистами Smartpress.by поделился читатель Виктор. «МЧС предупреждает! Опасность гибели на воде! Будьте осторожны», – отметили в ведомстве.
К слову, ранее к жителям Беларуси обратился и Следственный комитет (СК), призвав соблюдать 8 правил:
не оставлять детей без присмотра возле воды;
не заходить в воду в местах, не оборудованных спасательными вышками;
не заплывать за буйки;
не заходить в воду пьяным;
«не рисковать и не переоценивать свои возможности;»
не заходить в воду без спасательного жилета, если не умеете плавать;
не нырять в незнакомых местах или местах, оборудованных специальным знаком (под водой может быть большая глубина или подводное течение);
не заходить в воду, если есть медицинские противопоказания.