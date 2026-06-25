МЧС экстренно разослало белорусам SMS с предупреждением 1 25.06.2026, 13:38

Оно касается поведения около воды.

В четверг, 25 июня, многие жители Беларуси получили SMS от Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В сообщении значилась весьма актуальная просьба: быть осторожными около воды. Спасатели предупредили, что с приходом лета случаев с летальным исходом становится всё больше.

Скриншот SMS от МЧС, которое пришло сегодня многим белорусам

Одним из таких SMS с журналистами Smartpress.by поделился читатель Виктор. «МЧС предупреждает! Опасность гибели на воде! Будьте осторожны», – отметили в ведомстве.

К слову, ранее к жителям Беларуси обратился и Следственный комитет (СК), призвав соблюдать 8 правил:

не оставлять детей без присмотра возле воды;

не заходить в воду в местах, не оборудованных спасательными вышками;

не заплывать за буйки;

не заходить в воду пьяным;

«не рисковать и не переоценивать свои возможности;»

не заходить в воду без спасательного жилета, если не умеете плавать;

не нырять в незнакомых местах или местах, оборудованных специальным знаком (под водой может быть большая глубина или подводное течение);

не заходить в воду, если есть медицинские противопоказания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com