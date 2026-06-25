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МЧС экстренно разослало белорусам SMS с предупреждением

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  • 25.06.2026, 13:38
МЧС экстренно разослало белорусам SMS с предупреждением

Оно касается поведения около воды.

В четверг, 25 июня, многие жители Беларуси получили SMS от Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В сообщении значилась весьма актуальная просьба: быть осторожными около воды. Спасатели предупредили, что с приходом лета случаев с летальным исходом становится всё больше.

Скриншот SMS от МЧС, которое пришло сегодня многим белорусам

Одним из таких SMS с журналистами Smartpress.by поделился читатель Виктор. «МЧС предупреждает! Опасность гибели на воде! Будьте осторожны», – отметили в ведомстве.

К слову, ранее к жителям Беларуси обратился и Следственный комитет (СК), призвав соблюдать 8 правил:

не оставлять детей без присмотра возле воды;

не заходить в воду в местах, не оборудованных спасательными вышками;

не заплывать за буйки;

не заходить в воду пьяным;

«не рисковать и не переоценивать свои возможности;»

не заходить в воду без спасательного жилета, если не умеете плавать;

не нырять в незнакомых местах или местах, оборудованных специальным знаком (под водой может быть большая глубина или подводное течение);

не заходить в воду, если есть медицинские противопоказания.

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